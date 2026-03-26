Así quedó Colombia en el ranking de la WBSC, después del Clásico Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer su más reciente actualización del ranking mundial, después de disputarse el Clásico Mundial de Béisbol, que consagró como campeona a la selección de Venezuela.

El escalafón que tiene en cuenta la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la WBSC hasta el WBSC Premier12 y el Clásico Mundial de Béisbol, así como torneos continentales y partidos amistosos, es liderado por el seleccionado de Japón.

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En primer lugar, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbbbol dejó en sus posiciones finales a Venezuela como primero al ser campeón y segundo a Estados Unidos.

El podio lo completó República Dominicana, mientras que Colombia finalizó 14.

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World Baseball Classic 2026 – posiciones finales

1. Venezuela - 1,150 pts.

2. USA - 953 pts.

3. Dominican Republic - 905 pts.

4. Italy - 858 pts.

5. Japan - 811 pts.

6. Canada - 763 pts.

7. Puerto Rico - 716 pts.

8. Korea - 668 pts.

9. Australia - 621 pts.

10. Cuba - 574 pts.

11. Mexico - 526 pts.

12. Israel - 479 pts.

13. Chinese Taipei - 432 pts.

14. Colombia - 384 pts.

15. Great Britain - 337 pts.

16. Netherlands - 289 pts.

17. Panama - 242 pts.

18. Nicaragua - 195 pts.

19. Czechia - 147 pts.

20. Brazil - 100 pts.

En cuanto al ranking mundial de selecciones, Japón sigue líder y el top 3 lo completan China Taipéi y Estados Unidos.

Colombia se mantuvo en el puesto 12.

Top 12 del ranking mundial

1. Japón - 6337 puntos

2. China Taipéi - 5302 puntos

3. Estados Unidos - 4357 puntos

4. Corea del Sur - 4239 puntos

5. Venezuela - 3992 puntos

6. Puerto Rico - 3298 puntos

7. México - 3227 puntos

8. Panamá - 2744 puntos

9. Australia - 2425 puntos

10. Países Bajos - 2358 puntos

11. República Dominicana - 2334 puntos

12. Cuba - 2291 puntos

13. Colombia - 1973 puntos