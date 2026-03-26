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Béisbol

Así quedó Colombia en el ranking de la WBSC, después del Clásico Mundial de Béisbol

Colombia ganó un partido en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Daniel Zabala
Colombia derrotó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Colombia derrotó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol // AFP

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer su más reciente actualización del ranking mundial, después de disputarse el Clásico Mundial de Béisbol, que consagró como campeona a la selección de Venezuela.

El escalafón que tiene en cuenta la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la WBSC hasta el WBSC Premier12 y el Clásico Mundial de Béisbol, así como torneos continentales y partidos amistosos, es liderado por el seleccionado de Japón.

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En primer lugar, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbbbol dejó en sus posiciones finales a Venezuela como primero al ser campeón y segundo a Estados Unidos.

El podio lo completó República Dominicana, mientras que Colombia finalizó 14.

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World Baseball Classic 2026 – posiciones finales

1. Venezuela - 1,150 pts.

2. USA - 953 pts.

3. Dominican Republic - 905 pts.

4. Italy - 858 pts.

5. Japan - 811 pts.

6. Canada - 763 pts.

7. Puerto Rico - 716 pts.

8. Korea - 668 pts.

9. Australia - 621 pts.

10. Cuba - 574 pts.

11. Mexico - 526 pts.

12. Israel - 479 pts.

13. Chinese Taipei - 432 pts.

14. Colombia - 384 pts.

15. Great Britain - 337 pts.

16. Netherlands - 289 pts.

17. Panama - 242 pts.

18. Nicaragua - 195 pts.

19. Czechia - 147 pts.

20. Brazil - 100 pts.

En cuanto al ranking mundial de selecciones, Japón sigue líder y el top 3 lo completan China Taipéi y Estados Unidos.

Colombia se mantuvo en el puesto 12.

Top 12 del ranking mundial

1. Japón - 6337 puntos

2. China Taipéi - 5302 puntos

3. Estados Unidos - 4357 puntos

4. Corea del Sur - 4239 puntos

5. Venezuela - 3992 puntos

6. Puerto Rico - 3298 puntos

7. México - 3227 puntos

8. Panamá - 2744 puntos

9. Australia - 2425 puntos

10. Países Bajos - 2358 puntos

11. República Dominicana - 2334 puntos

12. Cuba - 2291 puntos

13. Colombia - 1973 puntos

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