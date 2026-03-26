Así quedó Colombia en el ranking de la WBSC, después del Clásico Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer su más reciente actualización del ranking mundial, después de disputarse el Clásico Mundial de Béisbol, que consagró como campeona a la selección de Venezuela.
El escalafón que tiene en cuenta la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la WBSC hasta el WBSC Premier12 y el Clásico Mundial de Béisbol, así como torneos continentales y partidos amistosos, es liderado por el seleccionado de Japón.
En primer lugar, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbbbol dejó en sus posiciones finales a Venezuela como primero al ser campeón y segundo a Estados Unidos.
El podio lo completó República Dominicana, mientras que Colombia finalizó 14.
World Baseball Classic 2026 – posiciones finales
1. Venezuela - 1,150 pts.
2. USA - 953 pts.
3. Dominican Republic - 905 pts.
4. Italy - 858 pts.
5. Japan - 811 pts.
6. Canada - 763 pts.
7. Puerto Rico - 716 pts.
8. Korea - 668 pts.
9. Australia - 621 pts.
10. Cuba - 574 pts.
11. Mexico - 526 pts.
12. Israel - 479 pts.
13. Chinese Taipei - 432 pts.
14. Colombia - 384 pts.
15. Great Britain - 337 pts.
16. Netherlands - 289 pts.
17. Panama - 242 pts.
18. Nicaragua - 195 pts.
19. Czechia - 147 pts.
20. Brazil - 100 pts.
En cuanto al ranking mundial de selecciones, Japón sigue líder y el top 3 lo completan China Taipéi y Estados Unidos.
Colombia se mantuvo en el puesto 12.
Top 12 del ranking mundial
1. Japón - 6337 puntos
2. China Taipéi - 5302 puntos
3. Estados Unidos - 4357 puntos
4. Corea del Sur - 4239 puntos
5. Venezuela - 3992 puntos
6. Puerto Rico - 3298 puntos
7. México - 3227 puntos
8. Panamá - 2744 puntos
9. Australia - 2425 puntos
10. Países Bajos - 2358 puntos
11. República Dominicana - 2334 puntos
12. Cuba - 2291 puntos
13. Colombia - 1973 puntos