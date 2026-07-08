El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo londinense, superaron sus partidos de cuartos y se verán las caras el viernes en semifinales, en un duelo del que puede salir el ganador del título.

Sinner, que buscará contra Djokovic su segunda final consecutiva en Wimbledon, se impuso en cuartos al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, selló su pase a semifinales tras derrotar en un épico partido, en cinco sets, por 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4), al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto del ranking.

Sinner busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

"Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí", explicó Sinner tras su victoria ante Struff.

"En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico", añadió el italiano.

Zverev Vs Fery

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, terminó con su maleficio ante el estadounidense Taylor Fritz, con el que había perdido los siete últimos partidos que habían disputado, y tras ganar por 6-4, 6-4 y 6-2 se situó por primera vez en su carrera en la semifinal de Wimbledon.

El tenista hamburgués, flamante campeón de Roland Garros semanas atrás y con actuaciones discretas, históricamente, en el All England Club, mostró su estupenda adaptación a la hierba con un triunfo incontestable ante un rival que parecía tenerle tomada la medida para convertirse en el quinto jugador en activo en alcanzar las semifinales individuales masculinas de los cuatro torneos del Grand Slam.

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Zverev apunta al número dos del ránking todavía en poder de Carlos Alcaraz y que recuperará el germano si llega a la final del domingo. Antes, desafiará al público local en el pulso contra el británico Arthur Fery, invitado del torneo, que ganó al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6(4) y 6-0.

Ha ido a más Alexander Zverev en Wimbledon. Parece otro jugador, al menos mentalmente, desde que ganó semanas atrás su primer Grand Slam en París. Ha crecido el germano, confiado, solvente. Siempre tuvo tenis aunque dio la sensación de que no lo supo emplear lo suficientemente bien. Había llegado a asimilar, a asumir una especia de condición de perdedor. Al menos en los Grand Slam.

París lo cambió y ahora va disparado a un nuevo desafío. Hizo añicos a un rival con el que recientemente siempre le iba mal. Había perdido siete encuentros seguidos con Fritz con el que tenía un bagaje en contra de diez derrotas en quince partidos.