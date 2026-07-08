Grandeza Run Fest, carrera oficial de Atlético Nacional: fecha, inscripción y más detalles

Todo está listo para que el próximo domingo 26 de julio se lleve a cabo la segunda edición de la Grandeza Run Fest, la carrera oficial de Atlético Nacional, que contará con la participación de 10.000 corredores.

La prueba, además de promover el deporte, apoyará la labor de la Fundación Divergente, dedicada al bienestar de niños, niñas y jóvenes con neurodivergencia.

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Modalidades de la Grandeza Run Fest

La carrera oficial de Atlético Nacional le ofrecerá a los participantes recorridos en 3K, 5K, 11K y 15K, lo cual le permite consolidarse como una de las pruebas más organizadas del país y en especial por parte de un club de fútbol.

“Grandeza Run Fest busca convertirse en mucho más que una carrera. Queremos ofrecer una experiencia de ciudad que reúna deporte, familias, turismo y entretenimiento alrededor de un evento que sigue creciendo y que aporte al desarrollo de Medellín como destino para grandes encuentros deportivos”, explicó Carlos Cadavid, director de Grandeza Run Fest.

Atletas de todo el país

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Como era de esperarse, la Grandeza Run Fest contará con la participación de atletas de todo el país. En su primer edición hicieron presencia deportistas de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Villavicencio y Valledupar.

Por otro lado, la prueba estima la llegada de cerca de 2.000 visitantes provenientes de otras regiones del país, que le darán un impulso a los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Impacto social de la Grandeza Run Fest

La Grandeza Run Fest cuenta con una alianza con la Fundación Divergente, organización que trabaja por la inclusión y el bienestar de niños, niñas y jóvenes con neurodivergencia, una condición que hace que algunas personas perciban, aprendan, procesen la información o interactúen con el mundo de manera diferente.

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Eventos de la Grandeza Run Fest

Además de la carrera, la Grandeza Run Fest contará con eventos especiales los días 24 y 25 de julio.

En el Centro Comercial Santafé Medellín se llevará a cabo la Expo Kits, en donde se podrá reclamar el kit oficial y disfrutar de algunas actividades especiales.

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