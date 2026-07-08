Inesperado ganador de la etapa 5 del Tour de Francia en el sprint final

Sigue avanzando de la mejor manera el Tour de Francia y en el marco de la etapa 5, la cual contó con un terreno casi que por completo llano, trajo consigo a un inesperado ganador que se impuso en los últimos kilómetros en el sprint final de la carrera que se corrió entre Lannemezan › Pau, la cual contó con un recorrido de 158.3km.

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Fue precisamente Olav Kooij quien confirmó su gran momento en el ciclismo internacional al imponerse en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, una jornada marcada por la alta velocidad y una emocionante definición al sprint en donde el neerlandés del Decathlon CMA CGM Team fue el más fuerte en los metros finales, dejando atrás a grandes rivales.

Kooij ganador de la etapa 5 del Tour de Francia

La quinta fracción del Tour de Francia estuvo claramente diseñada para favorecer a los velocistas, ya que no contó con puertos de montaña, lo que provocó mantener un ritmo intenso desde los primeros kilómetros.

En ese escenario apareció la el pedalista de 25 años, Kooijm, el joven velocista neerlandés contó con un excelente trabajo de sus compañeros durante los últimos kilómetros, quienes lo ubicaron en una posición ideal antes del lanzamiento definitivo.

Una vez encontró el espacio necesario, aceleró con decisión y dejó atrás a grandes figuras como Vingegaard, Pedersen y Philipsen, quienes lo siguieron de cerca en un gran tramo de la carrera.

La victoria representa un premio al crecimiento que ha experimentado Kooij en las últimas temporadas, ya que es la primera etapa que gana en esta competencia y lo hizo con un tiempo de 3 horas con 29 minutos y 7 segundos.

Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) – 3:29:07 Max Kanter (GER/XDS-Astana) – m.t. Tim Merlier (BEL/Soudal-Quick Step) – m.t. Huub Artz (NED/Lotto-Intermarché) – m.t. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) – m.t. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) – m.t. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) – m.t. Milan Fretin (BEL/Cofidis) – m.t. Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) – m.t. Søren Wærenskjold (NOR/Uno-X Mobility) – m.t.

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Clasificación general del Tour de Francia - etapa 5

1. Torstein Traeen, Uno-X Mobility - 16:32:07

2. Sean Quinn, EF Education - EasyPost - a 28"

3. Mathias Vacek, Lidl - Trek - a 3'50"

4. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - a 7'53"

5. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - a 7'53"

6. Ramses Debruyne, Alpecin - Premier Tech - a 8'06"

7. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 8'16"

8. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 8'17"

9. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 8'20"

10. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 8'41"