Así se prepara Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

A poco más de dos meses del inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la Selección Colombia avanza en su preparación con la mira puesta en uno de los mayores retos de su historia reciente.

El debut será exigente: Colombia enfrentará a Puerto Rico el próximo 6 de marzo en San Juan, en el marco de la sexta edición del torneo, que se disputará del 5 al 17 de marzo en escenarios de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Rivales de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El equipo colombiano fue ubicado en el Grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá, rivales de peso que obligarán a la novena cafetera a mostrar su mejor versión desde el primer lanzamiento.

Desde la Federación Colombiana de Béisbol hay confianza. Su presidente, Jimmy Char, expresó que se espera un equipo competitivo, conformado por una mezcla de talento local, prospectos de ligas menores y peloteros con experiencia en Grandes Ligas y en circuitos internacionales como Japón y México.

Fechas de los juegos de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Tras el estreno ante Puerto Rico, Colombia volverá al diamante el 7 de marzo para medirse con Canadá, nuevamente en el estadio Hiram Bithorn. El 8 será el turno de enfrentar a Cuba, y la fase de grupos se cerrará el 9 de marzo frente a Panamá, todos los juegos en la capital puertorriqueña.

Char recordó que Colombia ya sabe lo que es vencer a selecciones como Cuba y Canadá, y aunque nunca ha superado a Puerto Rico con sus figuras de Grandes Ligas, considera que el reto es posible.

El cuerpo técnico de Colombia para el Clásico Mundial

La dirección del equipo estará a cargo de José Mosquera Crisson, exjugador y actual mánager de los Caimanes de Barranquilla, con una amplia trayectoria en procesos de selecciones menores y logros a nivel panamericano y mundial.

Mosquera contará con el respaldo de Luis Urueta Romano, exbeisbolista de ascendencia italiana y actual integrante del staff técnico de los Miami Marlins, aportando conocimiento desde el béisbol profesional estadounidense.

El cuerpo técnico lo completa Edgar Rentería, referente histórico del béisbol colombiano y doble campeón de la Serie Mundial, quien además fue Jugador Más Valioso en una de ellas.

Desde la dirigencia consideran que este grupo de líderes representa una apuesta sólida para el presente y el futuro del béisbol colombiano, con la ilusión intacta de competir de tú a tú en el escenario más exigente del béisbol internacional.