Astara Golf Championship 2026: campeón y mejor colombiano

El estadounidense James Nicholas se quedó con el título del Astara Golf Championship 2026, que se llevó a cabo en el Country Club de Bogotá. Nicholas registró un total de 265 golpes para finalizar con -19 impactos, teniendo en cuenta el par del campo.

El Astara Golf Championship, que se afianzó como la cuarta parada del Korn Ferry Tour, tuvo a Camilo Villegas y a Ricardo Celia como los únicos colombianos que superaron el corte y disputaron la última ronda el domingo 8 de febrero.

Villegas y Celia empataron con 279 golpes para un registro de -5 en la casilla 49. En la última ronda, Camilo Villegas logró 70 impactos, mientras que Celia 72.

“El resultado no fue el más positivo, pero esta fue una semana bonita, muy especial, me encanta ver la gente acá, me encanta traer gente de todas partes del mundo para que vean esta cancha, esta ciudad y eso hace que el balance, después de todo sea muy positivo”, manifestó Camilo Villegas.

“Creo que es una semana positiva, jugué bien bastante tiempo, pero los últimos dos días no le pegué sólido a la bola, pero contento con lo que sumé, con haber jugado el fin de semana y estoy orgulloso de como luché y haber hecho lo que hice. Fueron condiciones complicadas, con los greens complicados, suaves y húmedos, lo que obligaba a pegar tiros medios todo el día y no pude hacerlo”, afirmó Celia.