Copa Davis 2026: ¿cuál será el rival de Colombia tras vencer a Marruecos?

En el Grupo Mundial I de la Copa Davis, Colombia dio la sorpresa al vencer en condición de visitante a Marruecos por 3-1, una serie marcada por la agresión de los aficionados locales al elenco sudamericano, que lanzaron botellas y otros objetos cuando se retiraban de la cancha.

Nicolás Mejía le dio la victoria a Colombia al vencer en el partido decisivo al local Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-1 en la serie jugada en Casablanca, Marruecos, duelo donde el tenista bogotano fue hostigado por aficionados que lo silbaron durante todo el partido.

Mejía logró el punto decisivo y posteriormente hizo un gesto de silencio a todos los marroquíes presentes que nuevamente lo silbaron y luego, algunos de ellos, arrojaron botellas a los tenistas y delegados colombianos.

Lea también: Giovanny Urshela firmó nuevo contrato con equipo de las Grandes Ligas

¿Cuál será el próximo rival de Colombia en la Copa Davis?

Con su victoria, Colombia se clasificó para disputar el repechaje en septiembre de este año para ascender a las Qualifiers del 2027, serie todavía está por definirse, pero que será contra uno de los perdedores de la primera ronda del actual grupo de Qualifiers, donde aparecen equipos como Serbia, Perú, Dinamarca, Australia, Noruega, Bulgaria, Japón, Países Bajos, Argentina, Brasil, Hungría, Suecia o Eslovaquia.

El equipo entrenado por Alejandro Falla, sigue con grandes aspiraciones en este torneo de tenis internacional, el cual recordemos es conformado por Nicolás Mejía, Adria Soriano, Juan Sebastián Gómez, Miguel Tobón y Nicolás Barrientos.

El enorme triunfo de Ecuador en la Copa Davis

Ecuador se hizo fuerte en Quito, sorprendió a Australia y se clasificó para la segunda ronda de la Copa Davis 2026, mientras que Argentina y Brasil fueron eliminados por Corea del Sur y Canadá, respectivamente.

Junto a los ecuatorianos, avanzaron a la segunda ronda de los Qualifiers los equipos de Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Austria, Francia, República Checa, Bélgica, Croacia, India, Chile, Estados Unidos y Canadá.

En esta instancia, en septiembre, se les unirá España, actual subcampeón del torneo de tenis por equipos y que enfrentará a Chile. Los siete ganadores de las llaves avanzarán a la última fase, la Final 8, que se jugará en noviembre en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente tricampeón.