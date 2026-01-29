Australian Open 2026: definida la final del certamen femenino

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, celebró este jueves su pase a la final del Abierto de Australia tras vencer a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3, y aseguró sentirse "lista para pelear con lo que tenga" en la búsqueda de su tercer título en Melbourne.

Sabalenka, que disputará su cuarta final consecutiva en el torneo, afirmó que el evento australiano saca lo mejor de su tenis. "Amo este lugar, este estadio y Melbourne. Disfruto cada vez que compito aquí", señaló en una rueda de prensa.

Definida la final del Australian Open femenino en este 2026

La número uno del ranking WTA (Aryna Sabalenka) se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, quien disputará su tercera final de un Grand slam en el Abierto de Australia tras superar la semifinal contra la estadounidense Jessica Pegula a la que batió en dos sets (6-3 y 7-6(7)).

Rybakina, campeona de Wimbledon en el 2022, jugó por el título del primer Grand Slam del curso en el 2023, precisamente contra Sabalenka, a la que se medirá por el trofeo el próximo domingo 1 de febrero.

Sabalenka y Rybakina, nuevamente en una final de Australian Open

Tras ganar Wimbledon en 2022, Rybakina jugará su primera final importante desde su derrota ante Sabalenka hace tres años en el Australian Open . "Fue una buena batalla, pero ella jugó mejor ese día. Espero que el sábado yo saque mejor que esta vez", reconoció Rybakina antes de jugar su tercera final de un Grand Slam.

Por otro lado, la bielorrusa explicó que ha cambiado su mentalidad tras las finales perdidas en temporadas anteriores. "Aprendí muchas lecciones. Ahora estoy preparada para aceptar lo que venga y luchar en cada momento. Cuando tengo esa mentalidad, juego mi mejor tenis", dijo.