Capitán de la Selección Colombia palpita el Clásico Mundial de Béisbol

En San Juan, Puerto Rico, del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, se disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo colombiano tendrá un duro reto al enfrentar en el Grupo A, a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá.

El lanzador es el capitán de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

Quintana mantiene una carrera sólida en las grandes ligas, a sus 37 años juega para los Cerveceros de Milwaukee, pero durante su trayectoria ha defendido los colores de las franquicias más importantes del deporte en Estados Unidos, los Yankees, los Mets, los Medias Blancas de Chicago, Cardenales de San Luis, entre otros.

El Diario El Heraldo tuvo espectacular mano a mano con el pelotero, el zurdo será capitán: “es un honor que significa mucho para mí, para la selección y para mi familia. Poder crear impacto en muchachos que van a vivir su primer Clásico es muy especial”.

El jugador agregó: “Es una bonita oportunidad para todos poder disfrutar de este tiempo juntos. Volvernos a reunir siempre es muy agradable. Esperamos que poco a poco las cosas se vayan dando. El grupo está bastante sólido. El enfoque ahora mismo es en nosotros, en la preparación, en estar listos para cada juego. Un juego a la vez”.

Quintana habla la participación de Colombia en el clásico: "Ya no somos la cenicienta. Los Clásicos lo han demostrado"

“Cada Clásico tiene un sabor diferente. El primero, en 2017, marcó la historia para Colombia, fue cuando nos dimos a conocer”.

En 2017, Quintana se enfrentó a Estados Unidos, que terminó siendo campeón, y lo blanqueó en cinco episodios; una lesión le impidió asumir la edición de 2023: “En momentos cortos, como la primera ronda, va a ser muy importante cómo hemos preparado la rotación y cómo vamos a usar los pitchers. Pero no es solo el pitcheo. También tenemos que trabajar la defensa, colocar a los jugadores correctos”.

Será un duro desafío, pero ante los micrófonos de El Heraldo, el bolivarense plantó bandera: “Ya no somos la cenicienta. Los Clásicos lo han demostrado. Fuera del país nos ven muy bien, saben que tenemos talento y mucho respeto por esta patria.

"Yo crecí viendo a Édgar. Poder compartir ideas con él ahora, tanto de pitcher como de bateador, es algo muy especial"

El nacido en Arjona espera un gran campeonato grupal e individual: “Estas oportunidades te hacen hombre, te hacen un buen pelotero para toda tu carrera. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Somos una familia y entre más unidos estemos, más vamos a poder resaltar”.

El ambiente del grupo se potencia con la presencia de Édgar Rentería, será el gerente general de la selección Colombia: “Yo crecí viendo a Édgar. Poder compartir ideas con él ahora, tanto de pitcher como de bateador, es algo muy especial. La manera como visualiza el juego y las enseñanzas que nos trae son impresionantes”.