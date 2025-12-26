Australian Open 2026: tenista del Top 10 anunció que no estará en el torneo

El número uno del tenis británico, Jack Draper, actual número 10 del mundo en el Ranking de la ATP, anunció el viernes que no jugará el Abierto de Australia 2026 en enero, porque continúa recuperándose de una lesión en un brazo.

Draper no ha vuelto a jugar desde que se retiró del Abierto de Estados Unidos en agosto por una contusión ósea en el brazo izquierdo. "Es una decisión realmente difícil, obviamente, ya que el Abierto de Australia es un Grand Slam, uno de los torneos más importantes de nuestro deporte", dijo Draper en un video publicado en las redes sociales.

Draper explicó la razón por la que finalmente será baja en el Australian Open 2026

El jugador de Sutton, de 23 años, que llegó a ser la cuarta raqueta del circuito de la ATP en junio pasado, analizó detenidamente su situación y decidió no estar presente para el primer Grand Slam de la próxima temporada.

"Sin embargo, he tenido esta lesión durante mucho tiempo, estoy en las últimas etapas de la recuperación y volver a la cancha para jugar partidos a cinco sets tan pronto no me parece una decisión inteligente en este momento, ni para mí ni para mi carrera", agregó el británico.

Draper tuvo su mejor temporada en el tenis en este 2025

Antes de la desafortunada lesión,Draper había disfrutado del mejor año de su carrera, en el que ganó su primer título Masters 1000 en Indian Wells, en California, e ingresó por primera vez en el Top 10 del ranking mundial.

Además, el británico alcanzó a ser finalista de la última edición del Masters 1000 de Madrid, competencia en la que fue superado por el noruego Casper Ruud con un marcador de 7-5, 3-6, 6-4.