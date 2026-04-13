Cambio en el Ranking ATP tras la última final entre Alcaraz y Sinner en Montecarlo

Llegó a su fin una nueva edición del Masters de Montecarlo, certamen que ofreció un auténtico espectáculo de altísimo nivel entre dos de las máximas figuras del tenis actual, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

En un duelo que ya empieza a tomar tintes de rivalidad histórica, fue el italiano quien se quedó con el título tras imponerse por 7-6(5) y 6-3, en poco más de dos horas de juego y que dejó a Alcaraz con una tajante reflexión.

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Alcaraz no se guardó nada contra Sinner tras perder la final del Masters de Montecarlo

Alcaraz, vigente campeón, salió decidido a imponer condiciones desde el fondo de la cancha y logró un quiebre temprano que lo puso en ventaja. Sin embargo, Sinner reaccionó rápidamente, mostrando su fortaleza mental y devolviendo el golpe casi de inmediato para equilibrar el set, pero finalmente, el desempate fue el escenario donde el italiano marcó la diferencia, llevándose el set por detalles.

En el segundo parcial, el guion fue similar. Alcaraz volvió a tomar la iniciativa y consiguió adelantarse, pero nuevamente Sinner respondió con autoridad. El italiano elevó su nivel en los momentos clave, mejoró su servicio y comenzó a dominar los intercambios con mayor consistencia. Tras remontar un 1-3, encadenó varios juegos consecutivos que terminaron por inclinar definitivamente el partido a su favor.

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Más allá del resultado, la final dejó en evidencia la enorme paridad entre ambos jugadores, llamados a liderar el tenis mundial en los próximos años. No obstante, esta vez Sinner fue más efectivo en los puntos importantes y mostró una evolución notable sobre la superficie de tierra batida, tradicionalmente más favorable al español, quien habló al respecto y le dejó un claro mensaje.

"Creo que la batalla que estamos teniendo por el número uno Jannik y yo es muy bonita, y creo que probablemente sea una motivación extra. Es uno de los jugadores que me hace ser mejor, me hace darme cuenta de mis debilidades, me hace darme cuenta en que tengo que poner el foco en cada entrenamiento y en cada partido".

"Cuando nos enfrentamos él y yo no hay un favorito, da igual si jugamos en hierba, en rápida o en tierra".

Resumen: Colombia (2) vs. Paraguay (0) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cómo quedó el Ranking ATP tras la derrota de Alcaraz ante Sinner en el Masters de Montecarlo?