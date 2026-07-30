Bogotá vuelve a ser el epicentro del tenis sudamericano: en juego estarán los cupos al Mundial

Bogotá volverá a convertirse en la capital del tenis juvenil sudamericano con la realización del Campeonato Suramericano Sub-16, certamen que reunirá a las mejores promesas del continente y que entregará los cupos al Campeonato Mundial Sub-16, conocido como la Davis Cup Juniors y la Billie Jean King Cup Juniors. El evento se disputará del 3 al 8 de agosto en las canchas de polvo de ladrillo del América Tenis Club, en Chapinero Alto.

Después de nueve años, la capital colombiana volverá a ser sede de esta competencia por equipos, la más importante de Sudamérica en la categoría Sub-16. La última vez fue en 2017, cuando el conjunto femenino colombiano, integrado por Camila Osorio, Jessica Plazas y Lina Sáchica, bajo la dirección de Catalina Castaño, conquistó el título continental, marcando uno de los primeros grandes logros internacionales de Osorio antes de su salto al circuito profesional.

En esta edición participarán las diez federaciones afiliadas a la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), tanto en la rama masculina como en la femenina. Los equipos serán divididos en dos grupos de cinco y competirán bajo el sistema de todos contra todos. Los líderes de cada grupo disputarán la final por el título, mientras que los segundos jugarán por el tercer lugar. Cada serie estará conformada por dos partidos de sencillos y uno de dobles.

Colombia buscará aprovechar su condición de local con un equipo femenino conformado por Emanuela Lares (Valle), Laura Villamil (Bogotá) y Alicia Londoño (Antioquia), bajo la dirección de Carlos Salamanca. Por su parte, el seleccionado masculino estará integrado por Alex Pérez (Bogotá), Samuel Pedraza (Bogotá) y Jhonatan Sarmiento (Cundinamarca), con Carlos Núñez como capitán.

La elección de Bogotá como sede representa un nuevo respaldo de la COSAT a la infraestructura y capacidad organizativa del tenis colombiano. El América Tenis Club, escenario con amplia tradición en competencias nacionales e internacionales, volverá a albergar a las futuras figuras del deporte blanco en un torneo que no solo coronará a los campeones sudamericanos, sino que también definirá los clasificados al Mundial Sub-16 de finales de año.

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Con la organización de la Liga de Tenis de Bogotá y el respaldo de la Federación Colombiana de Tenis, el campeonato reafirma el compromiso de la ciudad con el desarrollo del tenis en la región y consolida a la capital como uno de los principales escenarios para la realización de eventos internacionales juveniles.