Bombazo en Europa: Jefferson Lerma firmaría nuevo contrato durante el Mundial

El Mundial está a punto de iniciar con un nuevo formato que concentrará a las estrellas del deporte de todo el mundo en busca de un objetivo, salir campeón. Sin embargo, con el inicio de la competencia también se empieza a acercar la apertura del mercado de fichajes, temporada perfecta ya que todos los participantes empiezan a demostrar lo mejor de su talento.

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El protagonismo se lo empezaría a robar los jugadores de la Selección Colombia, más puntualmente Jefferson Lerma, el mediocampista del Crystal Palace que pasa por una encrucijada, ya que el reciente campeón de la Conference League quiere renovarlo, pero hay varias ofertas también que lo comprometerían.

Futuro incierto para Jefferson Lerma

La Copa Mundial todavía no arranca, oficialmente quedan 14 partidos para que ruede la pelota y poco más para que debute la Selección Colombia, pero aún así los jugadores ya empiezan a llamar la atención en el mercado de fichajes.

Por el momento el caso más controversial sería el de Jefferson Lerma, el experimentado mediocampista de 31 años que milita actualmente en Crystal Palace, pero con el cual ya terminaría contrato a finales del mes de junio, justo en pleno Mundial.

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Es por ello que las directivas del club ya habrían empezado con labores de renovación, pero podría llegar a ser demasiado tarde, ya que algunos equipos estarían evaluando también la oportunidad de ficharlo y Lerma podría llegar a ser persuadido.

Además, otra desventaja con la que cuenta Crystal Palace sería que en esas fechas en las que finaliza su contrato el colombiano se encuentra disputando el Mundial, por lo que la decisión podría variar o tardar más de lo esperado.

Próximo partido de Jefferson Lerma con la Selección Colombia

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

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¿Cuándo debutaría Jefferson Lerma con Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Será el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo después de su ausencia en Catar 2022.