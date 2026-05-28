Novedades en la concentración de Colombia: Néstor Lorenzo ya trabaja con 18 jugadores

La Selección Colombia empieza a calentar motores de la mano de Néstor Lorenzo rumbo a la Copa Mundial a falta de 14 días para que ruede de manera oficial la pelota, por lo que ya se encuentran en la ciudad de Bogotá realizando trabajos de preparación.

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El estratega argentino a trabajado a toda marcha con la prelista de los 55 jugadores y luego confirmó a los 26 elegidos que representarán al país entero en este certamen mundialista. Por el momento ya hay 18 de ellos en la sede de la FCF entrenando y ultimando detalles de cara también a los partidos amistosos que se jugarán en la primera semana de junio.

Así avanza la llegada de futbolistas a la Selección Colombia

La Selección Colombia ya comenzó a tomar forma en Bogotá de cara a la próxima doble jornada internacional y de paso la Copa Mundial. Varios de los convocados por Néstor Lorenzo ya se encuentran concentrados con el grupo en la capital del país y su llegada paulatina ha generado expectativa entre los aficionados, especialmente por el gran momento que atraviesan varias de las figurasen sus clubes.

Entre los primeros jugadores en arribar aparecieron los tres arqueros convocados, Camilo Vargas, Álvaro Montero y el histórico David Ospina, quien llegó en medio de polémica por su salida de Nacional y por lo cual se podría pensar que este Mundial sería su despedida por todo lo alto.

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Con el pasar de los días arribaron jugadores como Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, entre otros, pero la expectativa estaba realmente puesta en la llegada de Luis Díaz, quien justamente se unió al grupo el jueves 28 de mayo junto con Yerry Mina, dejando el grupo de trabajo de la siguiente manera:

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Deiver Machado

Johan Mojica

Santiago Arias

Willer Ditta

Jhon Jáner Lucumí

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Juan Camilo Portilla

James Rodríguez

Luis Díaz

Juan Camilo Hernández

Luis Suárez

Jhon Córdoba

¿Por qué Muñoz y Lerma no se han concentrado con Colombia?

El lateral derecho y el mediocampista de Crystal Palace estaban justamente afrontando uno de los partidos más importantes de su carrera y de la historia del club, la final de la Conference League, la cual terminaron ganándole al Rayo Vallecano por la mínima diferencia el miércoles 27 de mayo, por lo que no se habían podido vincular a los entrenamientos con Néstor Lorenzo.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Será el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo después de su ausencia en Catar 2022.