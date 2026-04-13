Luto en Atlético Nacional: club confirmó triste noticia

Atlético Nacional viene de celebrar un gran momento en la Liga Betplay al haber dejado en el camino a Independiente Medellín en un nuevo clásico paisa que le permitió al 'verde paisa' afianzarse cada vez más en la parte alta de la competencia, pero lamentablemente la fiesta duró poco al darse a conocer una desalentadora noticia.

René Higuita, el emblemático arquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, equipo al cual sigue vinculado en otros cargos, dio a conocer a través de sus redes sociales, el lunes 13 de abril, que su padre habría fallecido en horas de la tarde.

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Falleció el padre de René Higuita y hay luto en Nacional

El cuadro 'verdolaga' pasó de la euforia a la tristeza en menos de 48 horas, ya que el sábado se encontraba celebrando en el Estadio Atanasio Girardot la victoria de un nuevo clásico paisa ante Medellín y a inicios de una nueva semana una dolorosa partida.

Atlético Nacional en cuanto a lo deportivo venía pasando por un buen momento de la mano de Diego Arias, pero este duro golpe a uno de sus mayores referentes podría llegar a causar consecuencias.

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Aunque René Higuita no era muy apegado a su padre por cuestiones personales y quien le permitió crecer, lo apoyó en su proceso deportivo y estuvo siempre acompañándolo a pesar de las condiciones de vida que tenían fue su madre, María Dioselina Higuita, a quien hizo honor en todo el mundo con su apellido, el ex portero no se fue con rencores por su padre.

René se despidió de todo corazón de Jorge Zapata, con quien no tuvo una buena relación, pero siempre lo reconoció como su padre y pudo compartir también buenos momentos con él.

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Próximo partido de Nacional en donde le podrían hacer homenaje

El siguiente duelo de Atlético Nacional será en condición de local contra Atlético Bucaramanga, el lunes 20 de abril, por el marco de la fecha 17, una ocasión ideal para realizarle un homenaje a René Higuita, una de sus principales figuras, tras este complicado por el que está pasando.

Nacional en la tabla de posiciones tras la victoria ante Medellín