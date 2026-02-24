Camila Osorio avanza a octavos de final del WTA de Mérida

La nueva edición del WTA 500 de Mérida ha traído consigo varias sorpresas con el avanzar de las rondas en donde justamente las tenistas colombianas son quienes se están robando el protagonismo, principalmente Camila Osorio, quien clasificó a la siguiente instancia del certamen.

En la primera ronda del WTA 500 de Mérida, celebrado en las pistas duras del Yucatán Country Club, Camila Osorio protagonizó uno de los partidos más emocionantes al dejar en el camino a la indonesia, Janice Tjen, e instaurarse en los octavos de final.

Así fue la clasificación de Camila Osorio en el WTA de Mérida

Camila Osorio protagonizó remontada significativa al derrotar en dos sets 6-4 y 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta cabeza de serie del torneo y actualmente mejor clasificada en el ranking mundial que la colombiana.

El duelo comenzó con un comienzo complicado para Osorio, quien cedió su servicio temprano y se vio rápidamente abajo 1-4 en el primer set. Sin embargo, la tenista colombiana mostró carácter y paciencia; ajustó su estrategia y comenzó a jugar con más solidez desde el fondo de la cancha y logró concretar cinco juegos consecutivos, revirtiendo el marcador de forma dramática para llevarse la primera manga por 6-4.

En el segundo set, la dinámica fue bastante similar, con la indonesia dominando en el partido y yéndose rápidamente arriba en el marcador 2-1, aunque no hizo respetar esta ventaja y la tenista colombiana nuevamente logró equilibrar el marcador logrando un quiebre clave en el octavo juego que la catapultó hacia la victoria final.

Después de 1 hora con 14 minutos, Camila Osorio fue capaz de controlar los intercambios largos y forzar errores de una rival que venía con buen ritmo esta temporada pero que en Mérida no pudo sostener su nivel inicial, dándole la respectiva clasificación a la colombiana hacia los octavos de final.

¿Cuándo jugará Camila Osorio los octavos de final del WTA de Mérida?

El siguiente reto de Camila Osorio en esta competencia buscando el título y sumar puntos en el Ranking WTA, será en los octavos de final cuando se mida a la tenista británica, Katie Boulter, actualmente ocupa la posición no. 40° del Ranking WTA, el jueves 26 de febrero.