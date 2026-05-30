A la tenista colombiana María Camila Osorio se le acabó el sueño de seguir avanzado en Roland Garros al quedar eliminada este sábado 30 de mayo en tercera ronda.

Osorio fue superada por la tenista rusa Anna Kalinskaya en tres sets con parciales 6-3, 6-0 y 2-6.

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Mal primer set para Camila Osorio

En el primer set, a la colombiana se le vio superada por Kalinskaya, número 22 del escalafón de la WTA, quien impuso un juego intenso y contundente.

Osorio no pudo defender su saque, ya que su rival lo quebró en dos oportunidades para quedarse con cierta facilidad con la manga.

Camila ilusionó en el segundo set

En el segundo set, Camila saltó a la pista de competencia con la intención de pasar por encima de su rival.

La colombiana también se aprovechó de algunos problemas físicos sufridos por Kalinskaya para imponerse con un contundente 6-0.

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Kalinskaya reaccionó y ganó

En el tercer y último set, Anna Kalinskaya dejó atrás los problemas físicos para dominar el partido y lograr la victoria.

La rusa se impuso con un 6-2 que revalidó su posición en el ranking.