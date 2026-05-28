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Camila Osorio

Camila Osorio en Roland Garros: próxima rival y cuándo juega en tercera ronda

Osorio sorprendió en segunda ronda al derrota a la kazaja Yúliya Putíntseva en tres sets.
Daniel Zabala
Camila Osorio hace historia en Roland Garros
Camila Osorio hace historia en Roland Garros // AFP

La tenista colombiana María Camila Osorio está haciendo historia en Roland Garros al derrotar este jueves 28 de mayo a la kazaja Yúliya Putíntseva en segunda ronda del segundo Grand Slam del año.

Osorio se impuso en un apretado partido que se definió en tres sets con parciales 5-7, 7-6 y 5-7.

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De esta manera, la tenista colombiana está cumpliendo con su mejor actuación en Roland Garros, ya que en la edición de 2024, año en el que tuvo su mejor desempeño, alcanzó la segunda ronda.

¿Cuándo juega Camila Osorio la tercera ronda de Roland Garros?

La colombiana Camila Osorio jugará la tercera ronda de Roland Garros el sábado 30 de mayo enfrentando a la tenista rusa Anna Kalinskaya.

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Anna Kalinskaya llegó a esta instancia, después de superar en segunda ronda a su compatriota Aina Korneeva en dos sets con parciales 7-6 y 6-4.

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