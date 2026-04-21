Camila Osorio ganó y avanzó a la siguiente ronda del Open de Madrid

Inició una nueva edición del Open de Madrid en donde la tenista colombiana, Camila Osorio, es una de las protagonistas al iniciar con autoridad su participación tras imponerse con contundencia a la rusa Anastasia Zakharova por 6-0 y 6-3 en la primera ronda del certamen disputado sobre polvo de ladrillo.

El resultado refleja un dominio claro de la colombiana, quien necesitó poco más de una hora para sellar su clasificación a la ronda 64 de la competencia e ilusionar a todo el país desde muy temprano con la obtención de un nuevo título.

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Camila Osorio avanza en el Open de Madrid

Desde el inicio del encuentro, Osorio mostró solidez en su juego de fondo y una gran efectividad con el servicio. El primer set fue prácticamente perfecto para la cucuteña, que no concedió oportunidades y se lo llevó por un categórico 6-0, evidenciando una superioridad total en todos los aspectos del juego.

En el segundo parcial, Zakharova intentó reaccionar y logró demostrar más competitividad. Sin embargo, Osorio mantuvo la calma y continuó imponiendo su ritmo, destacándose especialmente en los puntos de quiebre.

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La colombiana concretó varias oportunidades de ruptura y terminó cerrando el set por 6-3, asegurando así el triunfo en sets corridos y, de igual manera, la respectiva clasificación a la ronda 64 del Open de Madrid.

Este triunfo representa un impulso importante para Osorio, quien venía de resultados irregulares en semanas anteriores. La victoria en Madrid no solo le permite avanzar de ronda en uno de los torneos más importantes del calendario WTA, sino también recuperar confianza de cara a la gira europea de arcilla, que culminará con Roland Garros.

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Próximo partido de Camila Osorio en el Open de Madrid

Tras su sólida victoria ante Anastasia Zakharova, la colombiana Camila Osorio ya tiene definido su camino en la siguiente fase del Open de Madrid.

En la ronda de 64 (segunda ronda), su próxima rival sería la japonesa Naomi Osaka, una de las jugadoras más reconocidas del circuito WTA contra la que se enfrentará justamente el jueves 23 de abril.