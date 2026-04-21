A 50 días del Mundial, Ecuador descartaría a goleador y ya le tendría reemplazo

Desde hace algunos meses, Sebastián Beccacece dejó entrever que ya tiene casi definida la lista oficial de convocados para afrontar el Mundial. Una base de 20 jugadores en la que solo faltarían seis fichas claves de cara a componer la convocatoria definitiva.

Para la Fecha FIFA contra Marruecos y Países Bajos en dos empates de la ‘Tri’, el entrenador argentino convocó a una lista amplia de 34 jugadores para ver nuevas opciones, pero en cada rueda de prensa afirmó que, en esa convocatoria de 34, ya había 20 futbolistas que estarán en el certamen mundialista.

La idea de Sebastián Beccacece fue poder ver otras alternativas para descartar a ocho jugadores y definir la convocatoria de esos seis que estarán en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, esa planificación podría cambiar después de una lesión de una figura en la zona ofensiva.

LEONARDO CAMPANA SERÍA REEMPLAZADO Y YA SEBASTIÁN BECCACECE TIENE LA OPCIÓN CLARA

Los días van pasando a gran velocidad y solo quedan 51 días para que arranque el Mundial. Sebastián Beccacece tendría listo a 20 jugadores que, seguramente, ya saben que están convocados. Entre ellos, Enner Valencia, goleador histórico de la ‘Tri’ y que jugaría su última Copa del Mundo.

El jugador que no estaría dentro de la convocatoria sería Leonardo Campana, que, en primera instancia estaba en esa lista de 20 jugadores. De hecho, fue convocado para afrontar la Fecha FIFA de marzo, pero el 23 de ese mes, con el New England Revolution de la MLS, el delantero sufrió una lesión que lo complicó bastante.

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Se trata de una lesión en el isquiotibial y no pudo estar en los partidos de Ecuador contra Marruecos y Países Bajos. Ese tema lo pondría en riesgo para estar en el Mundial. Su recuperación quedaría definida en mayo de 2026 y puede ser muy justo para entregar la lista de convocados para el Mundial.

JORDY CAICEDO SERÁ EL ELEGIDO PARA SUPLIR A LEONARDO CAMPANA EN ECUADOR

Para la convocatoria de marzo, Sebastián Beccacece citó a Jordy Caicedo, delantero de Huracán argentino que viene teniendo una gran temporada con el ‘Globo’. Es uno de los grandes goleadores del plantel y de la Primera División de Argentina.

Desde que Jordy Caicedo reforzó a Huracán en Argentina, el ecuatoriano ha dado de qué hablar con cifras goleadoras. Lleva 13 partidos en el ‘Globo’ y suma ya ocho tantos, unos números impresionantes para ganarse el lugar en Ecuador para el Mundial y para pelear con Enner Valencia la posición.

Además, el medio KCH Radio afirmó que Leonardo Campana podría quedar afuera de la lista de convocados, no solo por el tema de la lesión que regresaría en mayo, sino que por el rendimiento que tiene en estos momentos en Estados Unidos. Apenas lleva un gol en este 2026

¿CUÁNDO SE DEBE ENTREGAR LA LISTA DEFINITIVA DE LAS SELECCIONES?

Ecuador enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la fase de grupos. La base de convocados ya estaría casi completa a falta de seis jugadores, esto de acuerdo con lo que dijo Sebastián Beccacece hace algunos meses que ya tenía 20 jugadores en la convocatoria.

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La realidad es que, el 11 de mayo, las selecciones deberán enviar una prelista de jugadores convocados que puede llegar hasta 55 jugadores, dependiendo de lo que decidan los entrenadores. Sin embargo, será el primero de junio de 2026 cuando esa convocatoria debe quedar definida a falta de diez días para el arranque mundialista.