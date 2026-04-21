Camila Osorio inició el WTA 1000 de Madrid con triunfo: próxima rival

Camila Osorio comenzó con autoridad su camino en el WTA 1000 de Madrid. La colombiana firmó una presentación sólida y convincente al superar a Anastasia Zakharova por 6-0 y 6-3, resultado que le permitió instalarse en la segunda ronda del torneo español, tal como lo había conseguido en la edición anterior.

Fue una actuación marcada por la contundencia. Desde el arranque, Osorio impuso condiciones con agresividad, consistencia desde el fondo de la cancha y una lectura táctica que dejó sin respuestas a su rival. El primer set fue una muestra de dominio absoluto; el segundo, aunque más disputado, confirmó la superioridad de la colombiana para cerrar el partido sin sobresaltos.

Lea también Terrible noticia para el mundo del tenis tras declaración de Carlos Alcaraz

La victoria no solo representa un inicio ideal en uno de los torneos más importantes de la gira sobre tierra batida, sino también una señal positiva sobre el momento competitivo de Osorio, que busca recuperar protagonismo en los grandes escenarios del circuito.

Ahora el reto crece. En la segunda ronda la colombiana tendrá una prueba de máxima exigencia frente a Naomi Osaka, actual número 15 del mundo, en un duelo que aparece como uno de los atractivos del cuadro. Más allá de la jerarquía de la japonesa, para Osorio será una oportunidad de medir su nivel ante una rival de élite y de buscar un resultado que la devuelva a la tercera ronda en Madrid, instancia que no alcanza desde hace tres años.

El desafío será mayor, pero también lo será la ilusión. Con el impulso de un debut convincente, Camila Osorio llega fortalecida a un cruce que puede marcar un punto de inflexión en su torneo. En Madrid, la colombiana ya dio el primer paso. Ahora va por uno mucho más grande.