En una conferencia de prensa le consultaron a Vincent Jean Mpoy Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania, la razón por la cual ha rechazado ser comentarista deportivo.



Al exjugador del Manchester City de la Premier League de Inglaterra le han llegado propuestas de canales para comentar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Kompany no aceptó

Sin embargo, su respuesta ha sido tajante y negativa. El entrenador del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda entregó la razón por la cual no hará el trabajo en cuestión.



Kompany señaló que no hará esa labor en su tiempo de vacaciones. Además, indicó, sin rodeos y en un tono jocoso, que si acepta el empleo, no tendrá familia al regresar a Múnich luego del Mundial.

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Primero la familia

“¿Por qué iba a hacer eso en tiempo de vacaciones? Entonces no tendría familia en Múnich la próxima temporada. De ninguna manera”, manifestó el también exfutbolista de RSC Anderlecht.



Pasando ya a temas netamente deportivos, Kompany también hizo referencia a la situación de Jamal Musiala, una de las joyas del Bayern Múnich que hace poco se recuperó de una fuerte lesión.

Sobre Musiala

“Se ha desarrollado físicamente. Ahora también es físico y ya está muy cerca de su mejor nivel en términos de preparación para correr. Corriendo, empujando, como lo hacemos, él puede hacerlo ahora. Puede ganar duelos. Sus momentos ya están ahí y es increíblemente peligroso frente a la portería. El niño ya tiene nueve puntos en 600 minutos”, afirmó.



“Si en algún momento esta libertad total regresa, y volverá, entonces tienes una versión desarrollada de Jamal Musiala. Como entrenador, tengo muchas ganas de ver lo que está por venir. ¡Ya ha demostrado que está listo!”, añadió.