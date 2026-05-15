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Camila Osorio

Camila Osorio jugó las semifinales del Parma Ladies Open: así le fue a la colombiana

Contundente resultado en la semifinal del Parma Ladies Open para Camila Osorio.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así le fue a Camila Osorio en la semifinal del Parma Ladies Open
Así le fue a Camila Osorio en la semifinal del Parma Ladies Open // AFP

La tenista cucuteña de 24 años, Camila Osorio, tuvo una destacada actuación a lo largo del Parma Ladies Open, logrando dejar en alto el nombre de Colombia al llegar hasta la semifinal, en donde se enfrentó a la checa, Barbora Krejčíková.

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Lamentablemente, la colombiana recibió un duro golpe y se despidió de la competencia al caer contra la experimentada Barbora Krejčíková, quien a sus 30 años dejó en el camino a Osorio con un contundente marcador de 6-2, 6-1 y 5-7.

Camila Osorio eliminada en semifinales del Parma Ladies Open

Krejčíková se terminó imponiendo en tres sets para avanzar a la gran final del torneo italiano. A pesar de la derrota, la cucuteña dejó una imagen muy positiva en una semana en la que volvió a demostrar su crecimiento competitivo sobre polvo de ladrillo.

El encuentro, disputado en las semifinales del certamen WTA 125 de Parma, fue una auténtica batalla entre dos jugadoras que mostraron intensidad y gran nivel durante más de dos horas de juego.

La checa arrancó de manera brillante y sorprendió a la experimentada colombiana con un tenis agresivo y muy sólido desde el fondo de la cancha. Gracias a su movilidad y precisión, la colombiana logró quedarse con el primer set por 6-2.

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Osorio reaccionó en el segundo parcial, elevó notablemente su nivel con el servicio y comenzó a dominar varios intercambios largos, aprovechando algunos errores no forzados de la checa, dejando el marcador 6-1 a su favor.

En la manga definitiva, ambas jugadoras mantuvieron la intensidad, pero la experiencia de Krejčíková terminó inclinando la balanza. Osorio luchó cada punto y trató de mantenerse en partido con su característico espíritu competitivo, aunque finalmente la checa consiguió cerrar el duelo para asegurar su clasificación a la final del torneo italiano con un 7-5.

¿Cuándo será la final del Parma Ladies Open?

La final del Parma Ladies Open 2026 se disputará el sábado 16 de mayo de 2026 en el Tennis Club Parma, en Italia. Según la programación oficial del torneo, la final de sencillos comenzará a las 11:30 a. m. hora local de Italia y la checa espera rival de la llave entre Dayana Yastremska y Jéssica Bouzas Maneiro.

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