América perdería a una figura para el segundo semestre: ofertas de Brasil inquietan

Mucho se ha hablado de lo que puede suceder con el América de Cali en los próximos días, dado que, la eliminación en la Liga BetPlay 2026-I cayendo ante Independiente Santa Fe podría significar varias bajas del cuadro escarlata que no la pasa para nada bien.

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Ya son casi seis años desde que América de Cali llegó a su última final de la Liga BetPlay cuando enfrentó justamente a Santa Fe en esa definición del título. Quedaron campeones gracias al marcador global en una serie que terminó 3-2 a favor del elenco vallecaucano.

Entre las bajas que podría tener el América, aparece nada más ni nada menos que el nombre de Josen Escobar. El volante samario de 21 años es uno de los jugadores más importantes del club, y, como si fuera poco, de la Liga BetPlay. Además, CIES lo catalogó como el segundo jugador más cotizado del Fútbol Profesional Colombiano.

En ese orden de ideas, América podría hacer un negociazo con Josen Escobar. Ya es un buen tiempo para que el volante salga de la institución para hacer carrera internacional. Su primer paso no sería Europa, sino que llegaría antes a Brasil para hacer su trayectoria afuera de la Liga BetPlay.

JOSEN ESCOBAR SALDRÍA A BRASIL: DOS CLUBES LO QUIEREN

Cuando el samario no está en cancha, su ausencia se nota bastante. Por esta razón, la salida del mediocampista sería muy sensible. Sin embargo, de acuerdo con la información de Felipe Sierra, el América estaría dispuesto a dejarlo salir y ahí aparecen Internacional y Atlético Mineiro estarían pensando en el futbolista colombiano.

Felipe Sierra indicó que el América no vería con malos ojos hacer negocio con estos dos clubes para definir la salida de Josen Escobar. Por ahora, Internacional y Atlético Mineiro han preguntado por las condiciones del mediocampista que ya ha dado de qué hablar internacionalmente.

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En este 2026, Josen Escobar ha disputado 17 partidos, ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. El equilibrio del samario en el mediocampo es esencial para el América, pero siempre es bueno para un club poder sacar provecho de una venta de una joya.

Según Transfermarkt, el precio de Josen Escobar en estos momentos es de 1,5 millones de euros. Internacional y Atlético Mineiro tendrían que poner encima una suma similar para poder fichar al mediocampista.

LOS JUGADORES QUE TERMINAN CONTRATO EN EL AMÉRICA DE CALI

En este 2026, América de Cali podría tener más bajas además de la de Josen Escobar que podría salir de la institución con destino a Brasil. El único que acaba su respectivo vínculo antes del segundo semestre del año es nada más ni nada menos que el arquero Jorge Soto.

Además, el club también tiene que estar pendiente de los futbolistas que acaban su respectivo contrato a final del 2026. Entre ellos están Dany Rosero, Jean Fernandes, Cristian Tovar, Yeison Guzmán y Tomás Ángel. América tendría que extenderles los vínculos en próximos meses.

PRIMEROS DOS FICHAJES QUE TENDRÍA QUE HACER AMÉRICA DE CALI EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Jorge Soto no viene sumando regularidad en la Liga BetPlay ni en la Copa Sudamericana, y América no ha entablado conversaciones con el arquero para renovar su contrato. Bajo este panorama, el guardameta pereirano saldría y el club tendría que buscar un portero para competir con Jean Fernandes.

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Además, tendrían que buscar a un volante de marca por la salida de Josen Escobar si se da finalmente el negocio con los equipos brasileños que están preguntando por sus condiciones para buscarlo en el mercado a partir del segundo semestre del 2026.