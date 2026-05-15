Selección Colombia: definido el grupo en el Mundial Sub-20 Femenino

Del 5 al 27 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 afrontará la Copa del Mundo en Polonia, después de ser sede del anterior certamen mundialista. En el 2024, las dirigidas por Carlos Paniagua quedaron eliminadas en los cuartos de final tras perder contra Países Bajos en los lanzamientos desde el punto penal.

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En aquel entonces, Corea del Norte se quedó con el título confirmando la supremacía en este tipo de categorías y en la rama femenina. Las norcoreanas lograron su tercer campeonato al igual que Alemania y Estados Unidos. Colombia tendrá una suerte difícil para intentar pasar de fase de grupos.

SORTEO Y DEFINIDO EL GRUPO DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-20

La Selección Colombia dirigida por Carlos Paniagua estaba pendiente de conocer la suerte para este Mundial Sub-20 en Polonia. El sorteo se llevó a cabo en tierras polacas este viernes 15 de mayo ya con todas las 24 selecciones clasificadas. Habrá vibrantes partidos y, como ha sido la constante, a las colombianas les tocará contra las campeonas.

A Colombia no le tocará fácil y tendrá que recomponer muchas cosas después de lo que se vio en el Sudamericano en el que tuvieron algunos problemas en la clasificación. Las dirigidas por Carlos Paniagua componen el Grupo E junto con Corea del Norte, la actual campeona, Costa Rica y Portugal.

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Sin duda alguna, el examen más grande en esta fase de grupos será nada más ni nada menos que el duelo ante Corea del Norte. Colombia tendrá que enfrentar a las norcoreanas en la tercera jornada de la fase de grupos, y eso puede ser un aliciente para llegar clasificadas para esa última jornada.

Quedar eliminada de esta fase de grupos es difícil, algo que le puede dar la mano a la Selección Colombia. La ‘Tricolor’ tiene la oportunidad de clasificar como primera., segunda o una de las cuatro mejores terceras de las zonas. De ahí pasarán a octavos de final para continuar con el sueño de levantar un Mundial y mejorar lo hecho en anteriores ediciones mundialistas cuando fueron cuartas en 2010.

EL FIXTURE DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-20

A partir del 5 de septiembre arrancarán las emociones del Mundial Sub-20 Femenino en Polonia. Todavía no hay fechas claras, sedes ni horarios en cada zona, pero Colombia ya sabe cómo va a ser la ruta de la competencia en este certamen mundialista.

Las colombianas arrancarán el sueño del Mundial Sub-20 enfrentando a Costa Rica, luego tendrán que medirse con Portugal y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Norte. Esto puede ser un aliciente para ganar los primeros seis puntos y tener la clasificación lista para ese encuentro frente las asiáticas.

ASÍ CLASIFICÓ COLOMBIA AL MUNDIAL SUB-20

En el Sudamericano Femenino Sub-20, la Selección Colombia afrontó un duro reto en la fase de grupos contra Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile. Las colombianas lideraron la zona con ocho unidades para sellar la clasificación a las fases finales.

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Para la clasificación al Mundial entraban cuatro selecciones de Sudamérica. Colombia no tuvo el mejor torneo final igualando con cuatro puntos con Paraguay, pero por algunos factores, las colombianas pasaron por encima de las paraguayas. De la Conmebol, Brasil, Ecuador, Argentina y la ‘Tricolor’ clasificaron.