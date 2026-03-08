Camila Osorio quedó eliminada en tercera ronda de Indian Wells

La colombiana Camila Osorio se despidió este domingo del Indian Wells tras caer en la tercera ronda frente a la japonesa Naomi Osaka.

La exnúmero uno del mundo, actualmente ubicada en el puesto 16 del ranking WTA, se impuso en tres sets con parciales de 6-1, 3-6 y 6-1, en un compromiso que se extendió por una hora y 39 minutos.

El inicio del partido fue complicado para la cucuteña, que sufrió en el primer set. Osaka dominó con claridad y ganó la mayoría de los juegos, mientras Osorio apenas logró imponerse en el 29 % de los puntos con su servicio.

Aunque evitó el rosco tras romper el saque de la japonesa en una ocasión, la primera manga terminó 6-1 a favor de Osaka, quien mostró mayor potencia y consistencia desde el fondo de la cancha.

La reacción de la colombiana llegó en el segundo set. Con una actitud más agresiva y mayor efectividad en el servicio —67 % de puntos ganados—, Osorio logró equilibrar el duelo.

En ese parcial consiguió un quiebre clave que le permitió llevarse la manga por 6-3 y empatar el partido, lo que abrió la expectativa de una posible remontada.

Sin embargo, el tercer set volvió a inclinarse a favor de Osaka. La japonesa recuperó el control del partido con su potente derecha y logró varios juegos al resto que terminaron por definir el encuentro.

Tras el compromiso, Osaka explicó que durante el partido intentó cambiar su actitud en la cancha para mejorar su rendimiento. “Traté de ser más positiva. Sentí que en el segundo set me estuve quejando mucho y tenía que cambiar la actitud”, señaló.

Con esta victoria, Osaka avanzó a los octavos de final del torneo, instancia en la que enfrentará a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Por su parte, Osorio cerró su participación en Indian Wells tras alcanzar la tercera ronda del prestigioso WTA 1000.