Resultados del GP de Australia y Clasificación Mundial

Comenzó de manera oficial la temporada 2026 de la Formula 1 con el histórico GP de Australia, el cual tuvo lugar en el tradicional Australian Grand Prix, una de las carreras más esperadas del calendario del automovilismo mundial.

La competencia que se llevó a cabo en la ciudad de Melbourne, Australia, donde miles de aficionados se reunieron para presenciar el arranque del campeonato y, posteriormente, la contundente victoria de George Russel con Mercedes.

Así terminó el GP de Australia 2026

La carrera, celebrada el 8 de marzo de 2026, ofreció un espectáculo lleno de estrategia, adelantamientos y momentos de tensión desde la largada. El británico George Russell fue el gran protagonista del fin de semana al lograr la victoria con la escudería Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

El equipo Alemán brilló de gran manera en Australia, ya que fue liderado por Russel junto a su compañero Kimi Antonelli, quien terminó en la segunda posición.

El podio lo completó Leclerc en la tercera posición, mientras que su compañero de equipo Lewis Hamilton finalizó cuarto en una carrera que también estuvo marcada por varias incidencias. Entre ellas destacó el abandono del español Fernando Alonso y la retirada temprana del australiano Oscar Piastri antes incluso de iniciar la prueba.

Uno de los momentos más destacados fue la remontada del campeón mundial Max Verstappen, quien partió desde el último lugar de la parrilla y logró escalar posiciones hasta terminar sexto, demostrando el potencial competitivo del equipo Red Bull Racing pese a las dificultades del fin de semana.

Clasificación Mundial de Pilotos de la F1

1. George Russell (GBR) 25 puntos

2. Kimi Antonelli (ITA) 18

3. Charles Leclerc (MON) 15

4. Lewis Hamilton (GBR) 12

5. Lando Norris (GBR) 10

6. Max Verstappen (NED) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 6

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

10. Pierre Gasly (FRA) 1