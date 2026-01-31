"Era importante para ganar confianza": Osorio, tras ganar título en Manila

Camila Osorio pasó la página de su reciente consagración en Asia y pone la mira en su siguiente desafío dentro del circuito profesional.

Osorio: "Muy emocionada por el título que acabo de obtener aquí en Manila, creo que fue un título bastante luchado y peleado"

Este título para Camila es muy importante ya que con esto llegó a 4 trofeos en la categoría de la WTA: "Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy feliz por acá a punto de viajar hacia Doha. Muy emocionada por el título que acabo de obtener aquí en Manila, creo que fue un título bastante luchado y peleado, le doy la gracias a Dios porque pues obviamente es muy importante para mí, era muy importante pues para ganar confianza".

Ahora con la conquista en Manila subió el número de trofeos y llegó a cuatro en total; sin embargo la nortesantandereana tiene autocrítica sobre su nivel: "el inicio de año no había sido tan positivo, pero yo me sentía jugando bien, así que bueno, estoy feliz, agradecida con Dios primeramente por darme esta este torneo y bueno, ahora para adelante, agradecerle a todos los que me apoyan, a cada uno de los que hacen parte, de los que me acompañan es lindo proceso”.

Próximo reto de la tenista colombiana María Camila Osorio

La tenista colombiana ajusta detalles de cara al WTA 1000 de Doha, una de las paradas más exigentes de la temporada, donde buscará medirse ante la élite del tenis mundial: “Estoy disfrutando de mi momento, el tenis es un hermoso deporte, así que nací pasándome bien. Gracias, chao”.

Luego de una intensa seguidilla de torneos en este inicio de año, Osorio decidió priorizar la recuperación física y reorganizar su calendario competitivo, dejando de lado compromisos intermedios para llegar en mejores condiciones a Catar.

El certamen de Doha se presenta como una prueba clave para evaluar su crecimiento, sumar puntos de alto valor y consolidar su rendimiento frente a rivales de mayor jerarquía en una gira que marcará su rumbo en 2026.