Camila Osorio sufre temprana eliminación en el Madrid Open

La tenista colombiana Camila Osorio sufrió una dura derrota ante la japonesa Naomi Osaka en el Madrid Open con parciales de 2-6 y 5-7, en un partido que evidenció la jerarquía y experiencia de la ex número uno del mundo.

Osorio debutó de buena manera en la competencia frente a la australiana, Zakharova, a la cual dejó en el camino fácilmente, pero se encontró con una "vieja conocida" que le complicó la vida y, posteriormente, la eliminó del Madrid Open.

Camila Osorio se despide del Madrid Open

Desde el inicio del encuentro, Osaka inició con el pie derecho e impuso condiciones con su potente servicio y agresividad desde el fondo de la cancha. Mientras que Osorio "quedó colgada" y se enfocó en intentar contrarrestar con su habitual movilidad y consistencia, pero se vio superada por la contundencia de su rival.

El primer set fue dominado ampliamente por la japonesa, quien logró dos quiebres de servicio y manejó el ritmo del partido para cerrarlo con un claro 6-2.

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En la segunda manga, la historia intentó ser diferente con protagonismo de la colombiana, quien elevó su nivel, comenzó a encontrar mejores ángulos para incomodar a Osaka en varios intercambios largos.

El partido se volvió más parejo, con ambas jugadoras defendiendo sus turnos de saque y mostrando un tenis de alto nivel. Con el marcador ajustado, la japonesa supo gestionar la presión, aprovechó errores puntuales de la colombiana y consiguió el quiebre definitivo para encaminar el set, cerrando el partido 7-5, sellando su victoria en dos sets.

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Emiliana Arango sigue con vida en el Madrid Open

La colombiana, Emiliana Arango, firmó una sólida presentación en la primera ronda del Madrid Open tras imponerse con autoridad ante Talia Gibson por 3-6 y 2-6, en un partido que dejó en evidencia su adaptación a la tierra batida y su buen momento competitivo.

El próximo partido de la colombiana Emiliana Arango en la segunda ronda del Madrid Open será ante la tenista checa, Linda Nosková, una de las grandes figuras del circuito WTA.