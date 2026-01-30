Camila Osorio va por su primer título en 2026; finalista en el WTA de Manila

Muy buenas noticias llegaron desde territorio asiático con la tenista colombiana Camila Osorio quien logró avanzar a la gran final del WTA 125 de Manila, Filipinas. La deportista cucuteña salió con lo mejor de su tenis y en un juego casi perfecto derrotó a la argentina Solana Sierra, número 63 del ranking de la WTA.

El primer set fue todo para la deportista colombiana que se quedó con todos los servicios de su contrincante sin darle oportunidad de remontar y siendo muy seria a la hora de poder asegurar la victoria del juego.

¿Cuál será la rival de Camila Osorio en la final del WTA 125 de Manila?

Para el segundo set las cosas no cambiaron mucho y Camila pudo volver a quebrar el servicio de la argentina, pero esta vez perdió un game en todo el partido por lo que fue contundente a la hora de poder soñar con la final del torneo.

Ahora en la madrugada de este sábado 31 de enero, Camila Osorio se medirá por el título ante la croata Donna Vekić, número 72 del ranking mundial, y ante el buen nivel que está mostrando poder quedarse con esta conquista.

Rendimiento de Camila Osorio en lo que va de la temporada

Por primera vez desde el inicio del año 2026 la colombiana logra cuatro victorias consecutivas y avanzar a una ronda definitiva de un torneo oficial. En la primera salida en Filipinas, la colombiana dejó en el camino a la japonesa Sakura Hosogi con parciales de 6-4 y 6-3, lo que comenzó siendo un buen augurio para el resto del torneo.

Después en la segunda ronda logró derrotar a la también japonesa Mai Hontama, quien complicó mucho más a la colombiana por ganarle un set, pero al final Camila fue contundente y con un 6-2 se quedó con la victoria del partido.

Ya para los cuartos de final ante la filipina Alexandra Eala Camila estuvo muy concentrada y logró la victoria gracias a un doble 6-4. Y de las semifinales ni hablar porque solo perdió un game en todo el partido y se vio fuerte físicamente.

El WTA de Manila ha sido un oasis en medio de lo que fue la gira australiana de la Colombia en la que no pudo ganar un solo partido. Camila perdió en primera ronda en el ASB Classic, después en Hobart y finalmente en el Abierto de Australia.