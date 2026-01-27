El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se mostró satisfecho con el nivel ofrecido durante todo el torneo y feliz por contar con su familia en Melbourne para compartir experiencias, al término del triunfo ante el australiano Alex de Miñaur que le sitúa por primera vez en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada.

Antes de la final le espera el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año. "Tengo que mejorar mi nivel. He visto a Sasha en todo el torneo y sé que está jugando muy buen tenis. Practicamos antes del torneo y me ganó. Tenemos que estar listos, jugar de forma táctica; será una gran batalla, quiero jugar de nuevo con él y tomarme la revancha", dijo sobre la pista, al término de su victoria contra De Miñaur y ante el exjugador estadounidense Jim Courier.

“Estoy muy contento sobre cómo estoy jugando cada juego desde la primera ronda hasta ahora; he mejorado el nivel en cada partido. He hablado con mi equipo, mi equipo me ha dicho que ‘el nivel al que quería llegar, iba a venir ‘ y estoy muy feliz", indicó.

"Era muy difícil jugar contra Alex. Empecé el juego muy bien, contra Alex tienes que jugar muy bien en cada bola, cuando todo va muy rápido, tienes que tomar un descanso. Jugar contra alguien como Alex es muy difícil tienes que ganar el punto tres o incluso cuatro veces", señaló Alcaraz en la pista bajo la mirada de su padre y su hermano.

"Es genial (tener aquí a mi padre y hermano). La razón por la que juego muy bien tenis es porque tengo a mi familia aquí y me hacen sentir muy cómodo. Estoy muy contento de verlos y de que vivamos estas experiencias, esto era con lo que soñaba mi padre cuando jugaba al tenis", añadió Alcaraz, que pretende tomar un tiempo de relajación. "No sé qué haré.. jugar o pasear, con mi equipo", apuntó Alcaraz que fue cuestionado por sus filigranas con la raqueta entre punto y punto y sobre lo que le cuestionó Courier, que le pidió una demostración ante el público.