Carlos Alcaraz confirmó lo peor para su carrera tras delicada lesión

La temporada 2026 del tenis ha sufrido un duro golpe con la posible ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros, uno de los torneos más importantes del calendario y donde el español llegaba como vigente campeón.

A pocas semanas del inicio del Grand Slam parisino, la preocupación en el entorno del murciano ha crecido debido a una lesión que pone en serio riesgo su participación y que ya lo dejó por fuera del Open de Barcelona y el de Madrid.

Lea también Grandes de Francia y Alemania arman guerra por fichaje de jugador de Selección Colombia

Carlos Alcaraz se perdería el Roland Garros

El problema físico de Alcaraz se originó durante su participación en el Open de Barcelona, donde comenzó a sentir molestias en la muñeca derecha. Lo que inicialmente parecía una dolencia menor terminó siendo más grave de lo esperado, obligándolo a retirarse del torneo y a bajarse posteriormente del Masters 1000 de Madrid.

Los reportes médicos han revelado que el tenista sufre una inflamación en el tendón de la muñeca, una lesión frecuente en jugadores de alto nivel debido a la exigencia constante de golpes y movimientos repetitivos.

Más allá del diagnóstico, lo que más preocupa es el tiempo de recuperación. El propio Alcaraz ha sido claro en su postura, tal como lo declaró durante los Premios Laureus 2026, en donde mencionó que no está dispuesto a forzar su regreso si no se encuentra al cien por ciento.

"Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro. Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros".

¡COLOMBIA CAMPEÓN SUB-17! Resumen: Colombia (4) vs. (0) Argentina | CONMEBOL Sub-17 2026

¿Cuándo inicia Roland Garros 2026?

El torneo de Roland Garros 2026 comenzará el 24 de mayo de 2026, fecha en la que inicia el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada. El torneo se extenderá hasta el 7 de junio de 2026, día en el que se jugará la final masculina en París.