Carlos Alcaraz ganó con categoría y clasifica a cuartos de final del Masters de Montecarlo

El español, Carlos Alcaraz, firmó una sólida victoria ante Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo, en un duelo que combinó talento, potencia y contrastes de estilo sobre la arcilla del Principado.

El joven murciano, uno de los máximos favoritos al título, impuso su jerarquía y se llevó el triunfo con autoridad, reafirmando su gran momento en la temporada y ejerciendo también presión para Jannik Sinner en el torneo y el Ranking ATP.

Alcaraz avanza a cuartos de final del Master de Montecarlo

El español Carlos Alcaraz logró una trabajada victoria frente al argentino Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo, imponiéndose con parciales de 6-1, 4-6 y 6-3 en un duelo que tuvo cambios de ritmo y momentos de alta intensidad sobre la arcilla del Principado.

Con su habitual agresividad y precisión, el español desbordó a Etcheverry, quebrando rápidamente el servicio del argentino y tomando una ventaja contundente. La derecha del murciano fue determinante, encontrando ángulos imposibles y obligando a su rival a defenderse constantemente. Así, en poco más de media hora, se quedó con el primer set por un claro 6-1.

Sin embargo, el partido dio un giro en el segundo parcial. Etcheverry, lejos de resignarse, elevó su nivel y comenzó a encontrar mayor profundidad en sus golpes. El quiebre clave llegó en la parte media del set, permitiéndole al sudamericano tomar ventaja y administrar el marcador hasta cerrar el parcial por 4-6, llevando el encuentro a un tercer set.

El 6-3 final reflejó el dominio del español en los momentos clave del tercer set, sellando una victoria que, más allá del marcador, dejó enseñanzas importantes. Alcaraz demostró su capacidad para reaccionar ante la adversidad y ajustar su estrategia frente a un rival que supo complicarlo durante varios pasajes del encuentro.

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Próximo partido de Alcaraz en el Master de Montecarlo

El siguiente partido de Carlos Alcaraz será en los cuartos de final cuando se mida al tenista de Kazajistán, Aleksandr Búblik, el viernes 10 de abril.