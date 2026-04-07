Carlos Alcaraz impone su ley en Montecarlo y sigue firme en la defensa del título

El español Carlos Alcaraz comenzó con autoridad la defensa de su título en el Masters 1000 de Montecarlo, tras imponerse con contundencia al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en un duelo que dejó claras sus aspiraciones en la temporada de tierra batida.

Carlos Alcaraz aplastó las ilusiones del argentino Sebastián Báez en Montecarlo

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El vigente campeón mostró un nivel sólido desde el inicio, dominando con su habitual intensidad y precisión. En apenas una hora y diez minutos, Alcaraz resolvió el compromiso, marcando diferencias con su potencia desde el fondo de la pista y su capacidad para variar el juego. Fue su cuarta victoria sobre Báez, a quien ya le tiene tomada la medida en el circuito.

El argentino llegaba con confianza tras superar en la primera ronda al experimentado Stanislas Wawrinka, pero poco pudo hacer ante el ritmo impuesto por el murciano. Alcaraz no concedió opciones, quebró temprano el servicio de su rival y manejó el partido con autoridad, confirmando su gran presente sobre arcilla.

Carlos Alcaraz suma su sexta victoria consecutiva en Montecarlo y amplía a catorce su racha de triunfos en esta superficie

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Con este triunfo, el número uno español suma su sexta victoria consecutiva en Montecarlo y amplía a catorce su racha de triunfos en esta superficie, consolidándose como uno de los grandes favoritos del circuito en polvo de ladrillo. Su rendimiento reafirma que llega en óptimas condiciones para afrontar los retos más exigentes de la gira europea.

En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá al ganador del cruce entre el argentino Juan Martín Etcheverry y quien resulte vencedor del duelo entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.

El español continúa avanzando con paso firme en Montecarlo, ratificando su condición de candidato al título y enviando un mensaje claro a sus rivales en la gira de tierra batida.