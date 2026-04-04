Emiliana Arango no pudo en semifinales: partidazo y eliminación en Copa Colsanitas

Jugar en Bogotá le ha costado bastante a Emiliana Arango. Puede ser la altura de la ciudad que la complica mucho en la Copa Colsanitas que se celebra en el country Club de la capital colombiana. La antioqueña no ha contado con la mejor de la suerte en una competencia que, a María Camila Osorio, por su parte ha sabido ganarla.

Emiliana Arango debutó en el 2016 en la Copa Colsanitas y desde ese momento ha sido una de las principales competidoras en primeras rondas con el sueño y la ilusión de meterse en importantes rondas. Sin embargo, no ha sido para nada sencillo.

Diez años después, Emiliana Arango volvió a tener la oportunidad de llegar lejos en la competencia metiéndose a las semifinales. No obstante, en su camino estaba una tenista de mucha categoría como lo es la húngara Panna Udvardy que ya sabe lo que es conquistar seis torneos singles y ocho títulos en dobles. Su mejor ranking fue 76 en el 2022.

EMILIANA ARANGO VOLVIÓ A QUEDAR ELIMINADA EN LA COPA COLSANITAS 2026

El 31 de marzo empezó el camino de Emiliana Arango en la Copa Colsanitas desde la ronda de 32 enfrentando a la argentina María Lourdes Carlé en un partido complejo que se fue a los tres sets. La colombiana superó la prueba con un resultado de 1-6, 6-2 y 6-0.

Luego en octavos de final, la antioqueña tuvo que lidiar con la española Guiomar Maristany, esta vez no tuvo la exigencia anterior de un partido de tres sets y superó a la ibérica con un marcador de 5-7 y 2-6. Se quedó con el paso a las semifinales frente a la estadounidense Varvara Lepchenko con dos sets 6-4 y 6-3.

En semifinales tuvo que lidiar con una durísima prueba como la de la húngara Panna Udvardy. Un duelo de mucha exigencia que se vio interrumpido por una tormenta eléctrica que se convirtió en el peor enemigo de Emiliana Arango cuando ganaba el encuentro.

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Durante el primer set, Emiliana logró superar a Panna Udvardy yendo al tie-break con un 6-7. Cuando estaba abajo 4-3 en el segundo set, la tormenta eléctrica suspendió el partido hasta nueva orden. Volvieron las tenistas a la cancha, pero la interrupción le sirvió más a la húngara que remontó el juego ganando con tranquilidad 6-3.

Por su parte, en el tercer set, Panna Udvardy sacó adelante un duelo muy parejo en el que llegaron al tie-break y la europea logró ganar el partido después de un 7-5 y 7-6 final.

ASÍ LE HA IDO A EMILIANA ARANGO EN LA COPA COLSANITAS DESDE 2016

En 2016 cuando arrancaba su historia en este torneo, enfrentó a Irina Falconi en dos sets cayendo con un marcador de 6-0 y 6-1. El año siguiente Irina Khromacheva con un 6-2, 6-2. Un año después fue la primera vez que pudo superar la primera fase.

Fue en 2018 cuando superó a Lizette Cabrera y en segunda ronda venció nada más ni nada menos que a Jasmine Paolini. En cuartos de final cayó con la eslovaca, Anna Karolína Schmiedlová.

Para volver a la Copa Colsanitas tuvo que esperar dos años. En 2021 estuvo presente en la primera ronda contra Anna-Lena Friedsam de Alemania. Infortunadamente cayó en esa instancia. En 2023 dejó atrás a Harmony Tan y en la siguiente instancia perdió con Sara Sorribes. En 2024 perdió con Julia Riera y en 2025 cayó con Patricia Tig.