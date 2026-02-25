Carrera Verde 2026: recorrido, fecha y cómo inscribirse

La Carrera Verde 2026 fue presentada oficialmente en su undécima edición con un enfoque renovado que busca fortalecer el impacto ambiental del evento. Bajo el concepto “Entre corredores conectamos”, la iniciativa propone ir más allá de la siembra de árboles y centrarse en la conectividad ecológica del territorio, promoviendo la recuperación de ecosistemas fragmentados a través de la participación ciudadana.

A lo largo de once ediciones, esta carrera se ha consolidado como una de las plataformas deportivas con mayor impacto ambiental en Colombia. En ese tiempo, ha movilizado a más de 69.000 corredores y ha contribuido a la restauración de 48 hectáreas, mediante la siembra de más de 190.000 árboles nativos.

La nueva edición pone el foco en uno de los principales retos ambientales del país: la fragmentación de los ecosistemas, causada en gran medida por actividades productivas a gran escala que han aislado bosques y áreas naturales. Frente a este panorama, la Carrera Verde busca impulsar la creación y restauración de corredores ecológicos, espacios que permiten conectar zonas naturales, favorecer la movilidad de la fauna y fortalecer el equilibrio ambiental.

En esta edición, cada kilómetro recorrido por los participantes se traducirá en acciones medibles de restauración, orientadas a fortalecer la biodiversidad, proteger el agua y el suelo, y consolidar hábitats funcionales para la fauna y la flora.

¿Cuándo se realiza la Carrera Verde 2026?

La carrera se realizará el 12 de abril de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se espera la participación de más de 8.000 corredores en categorías de 3K, 5K y 10K, además de una modalidad infantil que busca involucrar a las familias en esta iniciativa ambiental. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales del evento. como su página web.