Cavaliers se acerca a la final de la Conferencia Este tras nueva victoria ante Pistons

Los Cleveland Cavaliers lograron una importante victoria por 117-113 frente a los Detroit Pistons en un duelo muy disputado que mantuvo la emoción hasta los segundos finales.

El equipo de Cleveland hizo valer su experiencia en instancias finales para imponerse en una noche definitiva ante un rival que luchó hasta el último instante y que aún así sigue manteniendo la serie ajustada.

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Contundente victoria de Cavaliers no acerca a la final

El encuentro comenzó con un ritmo muy intenso en el Little Caesars Arena, donde ambos equipos apostaron por ataques rápidos y mucha agresividad ofensiva. Detroit sorprendió en los primeros minutos gracias al liderazgo de Cade Cunningham, quien manejó el juego de los Pistons y complicó constantemente a la defensa visitante, habiendo logrado anotar 39 puntos en 48 minutos disputados.

Sin embargo, Cleveland respondió rápidamente con James Garden, principal figura del partido y líder ofensivo de los Cavaliers durante toda la noche, en especial durante el primer y tercer cuarto, que fueron cuando se lograron ir arriba en el marcador.

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En la segunda mitad, el partido se volvió mucho más físico y equilibrado. Los Pistons elevaron la intensidad defensiva y aprovecharon varios errores de Cleveland para igualar el marcador e irse hasta el tiempo extra.

Tras el empate durante el tiempo reglamentario, Pistons llegó más agotado al tiempo extra y la rotación de Cavaliers en la plantilla le permitió llevarse la victoria tras ganar este cuarto con un marcador de 10-14, dejando el global en 113-117.

Próximo partido de la serie Pistons vs Cavaliers

El próximo partido de la serie entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers será el Juego 6, programado para este viernes 15 de mayo de 2026 en el Rocket Arena. El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos).