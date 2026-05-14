James David Rodríguez no tuvo un final feliz en Minnesota United antes de unirse al campamento de la Selección Colombia de Mayores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El equipo se enfrentó este miércoles 13 de mayo, por la MLS, con Colorado Rapids de Denver. Este último equipo se terminó llevando la victoria por la mínima diferencia. El único tanto del juego lo anotó Rafael Navarro Leal al minuto 26 del primer tiempo.

James estuvo cerca del gol

Los seguidores de James Rodríguez esperaban que el mediocampista ofensivo se pudiera despedir, antes de ir al campamento tricolor, con una victoria y de pronto, con una asistencia o con un gol.



El triunfo no apareció y lo demás tampoco, aunque eso sí, el exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania por poco marca tras un remate de media distancia que se estrelló en el palo.

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El 10 también intentó asistir

El video de esa jugada se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter. El cucuteño también hizo lo posible para asistir, pero sus compañeros no tuvieron claridad cuando el 10 les entregó la esférica.



Antes del inicio de este compromiso, en el que James Rodríguez fue titular y jugó más de 60 minutos, Minnesota United anunció que, tras este cotejo, liberaría al jugador para que este se uniera al campamento de la Selección Colombia.

El anuncio del equipo

“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, comunicó el equipo.



“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, sentenció a través de su cuenta oficial de X.