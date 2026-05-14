Minnesota United Football Club se enfrenta este miércoles 13 de mayo con Colorado Rapids en el Allianz Field de Saint Paul por una nueva jornada de la MLS de los Estados Unidos.



El futbolista colombiano James David Rodríguez salió como titular en Minnesota y después del minuto 20 protagonizó una magistral jugada. Su equipo atacaba por la banda derecha.

El video de la jugada

Sobre el borde del área, el experimentado mediocampista ofensivo tomó la esférica y con la categoría que lo caracteriza metió un soberbio remate con su pierna zurda. Los hinchas del Minnesota United y sus compañeros esperaban el golazo.



Sin embargo, la pelota se terminó estrellando en el palo. Al impactar el poste, la bola rebotó hacia afuera. Por unos centímetros, James Rodríguez no anotó un verdadero golazo en Estados Unidos.

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Un jugador diferencial

El exjugador del Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania es, sin lugar a dudas, el hombre más peligroso en Minnesota United. En varias oportunidades ha entregado pases clave, pero sus compañeros no han estado claros.



El primer tiempo del compromiso terminó por la mínima diferencia a favor de Colorado. El único tanto que lleva el encuentro lo marcó, al minuto 26, el jugador Rafael Navarro Leal.

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El anuncio sobre James

Antes del inicio del encuentro, Minnesota comunicó que después de este partido va a liberar a James Rodríguez para que se una al campamento de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó el club.



“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, añadió.