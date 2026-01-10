Christian González, a la expectativa con los Patriots previo a los playoffs de la NFL

Christian González, esquinero colombiano de los New England Patriots, habló previo al inicio de la ronda de comodines de la NFL y se mostró entusiasmado ante lo que será su primera experiencia en unos playoffs de la liga.

Declaraciones de Christian González previo a la NFL 2026

El defensivo, de 23 años, reconoció que vive este momento con expectativa, pero también con tranquilidad, al tratarse de una instancia con la que soñó desde su llegada al fútbol americano profesional. “Muchos de nosotros hemos soñado con esto, así que estoy listo para disfrutarlo”, expresó.

Lea también Una figura del Visma anunció su sorpresivo retiro del ciclismo profesional

La primera prueba para los Patriots será este domingo, en casa frente a Los Angeles Chargers, un duelo exigente ante un equipo con una ofensiva reconocida en la NFL.

González señaló que uno de los principales retos será contener al mariscal de campo rival, Justin Herbert, a quien calificó como un jugador de élite. “Herbert es un ‘quarterback’ increíble. Puede lanzar cualquier pase o salir de la bolsa de protección”, afirmó.

El colombiano también destacó el talento del grupo de receptores de los Chargers, conformado por Ladd McConkey, Quentin Johnston y Keenan Allen, asegurando que será un desafío constante durante el juego. “Tiene un grupo de receptores muy hábiles. Será todo un reto detenerlos, pero estamos listos”, sostuvo.

Sobre el planteamiento defensivo, González fue claro en la mentalidad del equipo de New England. “La mentalidad es desgastarlos y presionarlos para ponernos en una buena posición”, explicó el esquinero, quien en esta temporada recibió su primera selección al Pro Bowl.

Para el defensivo, el enfrentamiento también representa una oportunidad de medirse ante los mejores. “Es genial poder enfrentarse a ellos y a un quarterback de excelencia. Es un equipo que, sabemos, va a lanzar el balón. Le gusta hacerlo, será divertido”, añadió.

Lea también Selección Colombia: fixture de la Copa América de Futsal 2026

Christian González recordó que esta será su primera participación en playoffs desde que llegó a la NFL en 2023, año en el que fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft. Tras un inicio prometedor, una fractura de hombro lo marginó gran parte de su temporada de novato.

Finalmente, el esquinero manifestó su emoción por vivir el ambiente de postemporada en casa. “Estoy muy emocionado por sentir el ambiente de playoffs en nuestro estadio, sentir la energía y esa sensación que te transmite la afición que sabemos tiene hambre de volver a ganar”, concluyó González, nacido en Carrollton, Texas, pero hijo de colombianos, quien continúa consolidándose como una de las piezas clave de New England.