Colombiano David Alonso, elegido por Ducati: ¿compañero de Marc Márquez?

El colombo español David Alonso llamó la atención de los grandes equipos del MotoGP. Por ahora el piloto que cumplirá 20 años comenzará su segunda temporada en Moto 2. Su equipo actual es el CFMoto Aspar Team de España.

Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, reconoció públicamente su admiración por Alonso

Ducati sigue moviendo fichas con visión de futuro y uno de los nombres que más interés despierta en la escudería italiana es el del colombiano, español de nacimiento, David Alonso, una de las mayores proyecciones del motociclismo mundial.

En medio del reordenamiento del mercado de MotoGP de cara a 2027, el joven piloto aparece como una opción que seduce a la dirigencia del equipo rojo, incluso como posible socio de Marc Márquez en el box.

Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, reconoció públicamente su admiración por Alonso, actual piloto de Moto2 y campeón del mundo de Moto3. Si bien la prioridad inmediata de la marca es asegurar la renovación de Márquez, el dirigente dejó claro que el talento colombiano está en su radar a mediano plazo.

Director General de Ducati: "es sin duda uno de los pilotos que me gustaría tener"

El interés de Ducati por Alonso no es casual. Sus resultados, madurez en pista y rápida adaptación a categorías superiores lo han convertido en uno de los nombres más codiciados del paddock: “David Alonso es un buen piloto, un buen chico: inteligente, educado… y es sin duda uno de los pilotos que me gustaría tener, aunque creo que será muy complicado", comentó el jefe de Ducati sobre el joven piloto madrileño”.

Mientras Ducati trabaja en asegurar su presente con Marc Márquez, también proyecta el futuro. En ese escenario, David Alonso aparece como una apuesta estratégica: "Todos los pilotos están bien, con ganas de empezar de nuevo y subirse a la moto. Hay un buen clima en todos los sectores de la escudería", concluyó Dall’Igna, recalcando el buen ambiente que hay en el equipo pese a la incertidumbre que hay sobre la permanencia de sus pilotos.