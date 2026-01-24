Christian González se cerca del Super Bowl con Patriots: sería primer colombiano

Christian González, el talentoso esquinero de los New England Patriots, se ha consolidado como una de las piezas defensivas más importantes de la franquicia durante la temporada 2025–2026, destacándose tanto por su nivel individual como por la influencia que ha tenido en el desempeño colectivo del equipo.

El colombiano de 23 años se ha ganado un puesto importante en el club gracias a su combinación de tamaño, velocidad y técnica de cobertura, atributos que lo convierten en un cornerback físico y confiable. lo que podría convertirlo también en uno de los protagonistas en el duelo que se llevará a cabo contra los broncos en busca de un cupo para el Super Bowl.

Christian González haría historia con Patriots en el Super Bowl

El jugador formado en Oregon Ducks y candidato a ganar el premio a "Mejor Novato" sigue dando de qué hablar en una de las competencias más importantes del mundo tras ser el primer colombiano en alcanzar la ronda divisional de la NFL.

En esta serie de playoff, los Patriots llegan con una impresionante marca de 16–3 en la temporada y un compromiso colectivo que ha sorprendido a muchos analistas, bajo la dirección del entrenador Mike Vrabel en su primer año al mando. El equipo derrotó recientemente a los Houston Texans 28-16, con una defensa dominante como lo es el propio Christian González.

Aunque el camino del colombiano no ha sido fácil tras haber ingresado en el protocolo de conmoción cerebral por un golpe en el partido contra Los Angeles Chargers, supo reponerse de la mejor manera para seguir demostrando que quiere marcar la historia del fútbol americano y el deporte colombiano.

Ahora el objetivo es más que claro, tanto para Patriots como para González, y es vencer a Denver Broncos, una serie bastante pareja, pero en donde la estadística favorece al equipo colombiano que se ilusiona para jugar en el Super Bowl vs Seattle Seahawks o Rams, quienes también luchan por un cupo en la otra llave.

¿Cuándo se jugará Patriots vs Broncos?

El domingo 25 de enero de 2026 a las 3:00 p.m. (hora Colombia) se disputará el Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) entre New England Patriots vs. Denver Broncos AFC Championship Game cronograma en el Empower Field at Mile High de Denver, un duelo con mucho en juego: el pase al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.