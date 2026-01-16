Logo Deportes RCN Vertical
Golf

Colombia brilla en Latin America Amateur Championship 2026

Así le fue a los colombianos en Latin Amateur Championship 2026.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Los colombianos se roban el show en Latin America Amateur Championship

La participación colombiana en el Latin America Amateur Championship 2026 comenzó con sensaciones positivas tras la disputa de la primera ronda en el exigente campo del Lima Golf Club, escenario que puso a prueba a todos los competidores por sus difíciles condiciones de juego. Con un rough alto y greens firmes y rápidos, la cancha castigó cualquier error desde el tee o los tiros que no encontraban el fairway, obligando a los golfistas a apelar a la precisión y, sobre todo, a la paciencia.


El mejor colombiano de la jornada fue Carlos Ardila
, quien firmó una ronda de -1 y se ubica empatado en la sexta posición del tablero general. El cucuteño tuvo un inicio complejo, arrancando su recorrido por el hoyo 10, donde cometió bogey en los dos primeros hoyos
producto de la velocidad de los greens. Sin embargo, supo recomponerse con inteligencia y carácter para darle la vuelta a la ronda, mostrando su experiencia en este tipo de competencias.
“La clave hoy fue la paciencia, es una cancha que te premia si eres paciente”, señaló Ardila, quien destacó su capacidad para mantenerse enfocado en el presente y ajustar sus decisiones tras un comienzo complicado. Incluso, según relató, una frase escrita en su libreta —“vamos Charlie”— marcó un punto de inflexión que le permitió encadenar pares sólidos y birdies importantes. Su actuación lo confirma como uno de los colombianos más regulares en el torneo, tras haber sido el mejor ubicado del país en la edición 2025.


Muy cerca en la clasificación aparece Tomás Restrepo, segundo mejor colombiano tras la primera ronda, con par cancha (E) y empate en el décimo lugar
. Considerado uno de los favoritos y el mejor rankeado de la delegación nacional, Restrepo cerró su ronda de forma brillante con un birdie espectacular en un hoyo complicado, luego de una salida desviada cerca del out. Su temple y capacidad para resolver situaciones adversas le permitieron mantenerse bien posicionado de cara a la segunda jornada.
“Estoy feliz por la ronda de hoy… el primer día es muy importante, no se gana, pero sí se puede perder”, afirmó Restrepo, satisfecho con su rendimiento y consciente de la importancia de un buen inicio.


Más atrás en la clasificación se ubican Jorge Andrés Corchuelo, Santiago Rivas y Daniel Faccini, todos empatados en la posición 32 con +3
, mientras que Emilio Vélez finalizó la jornada en el puesto 48 con +5. Con una ronda aún por delante, la delegación colombiana mantiene opciones abiertas y expectativas altas para seguir escalando posiciones en uno de los torneos amateurs más prestigiosos del continente.

