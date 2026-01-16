Colombia brilla en Latin America Amateur Championship 2026

La participación colombiana en el Latin America Amateur Championship 2026 comenzó con sensaciones positivas tras la disputa de la primera ronda en el exigente campo del Lima Golf Club, escenario que puso a prueba a todos los competidores por sus difíciles condiciones de juego. Con un rough alto y greens firmes y rápidos, la cancha castigó cualquier error desde el tee o los tiros que no encontraban el fairway, obligando a los golfistas a apelar a la precisión y, sobre todo, a la paciencia.





“La clave hoy fue la paciencia, es una cancha que te premia si eres paciente”, señaló Ardila, quien destacó su capacidad para mantenerse enfocado en el presente y ajustar sus decisiones tras un comienzo complicado. Incluso, según relató, una frase escrita en su libreta —“vamos Charlie”— marcó un punto de inflexión que le permitió encadenar pares sólidos y birdies importantes. Su actuación lo confirma como uno de los colombianos más regulares en el torneo, tras haber sido el mejor ubicado del país en la edición 2025.





“Estoy feliz por la ronda de hoy… el primer día es muy importante, no se gana, pero sí se puede perder”, afirmó Restrepo, satisfecho con su rendimiento y consciente de la importancia de un buen inicio.



