Colombia confirmó su abridor para el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Colombia se alista para su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el próximo viernes 6 de marzo enfrentando en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan al seleccionado de Puerto Rico.

A pocos días para disputar la primera jornada del grupo A, la novena nacional ha sufrido importantes bajas en su roster.

Se ha informado que Nabil Crismatt, Elías Díaz, Tayron Guerrero y Tito Polo no harán parte de la Selección Colombia al argumentar asunto personales.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Béisbol solo ha anunciado que Daniel Vellojin y Carlos Arroyo se suman al roster dirigido por el mánager José Mosquera.

Colombia definió su abridor para el juego 1 del Clásico Mundial de Béisbol

En la previa del debut en el Clásico Mundial de Béisbol y a pocos días para enfrentar a Pittsburgh Pirates y Bravos de Atlanta en juegos de preparación, se dio a conocer el nombre del lanzador abridor que tendrá Colombia frente a Puerto RIco.

Según se informó, el zurdo José Quintana será el encargado de estar en la lomita de lanzamientos en el primer partido del certamen.

Quintana, que además, oficializará como capitán de Colombia, tratará de demostrar toda su experiencia y categoría en Grandes Ligas.

El lanzador nacido en Arjona participará en su segundo clásico Mundial de Béisbol, ya que en la edición de 2017 lanzó 5.2 entradas y logró cuatro ponches.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico