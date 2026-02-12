Colombia en la Copa Davis: rival confirmado en el Grupo Mundial 1

El equipo Colombia se Copa Davis conoció este jueves 12 de febrero su próximo rival en el certamen, luego de haber superado a Marruecos en el playoffs rumbo al Grupo Mundial 1.

El sorteo determinó que los dirigidos por Alejandro Falla se medirán en condición de visita con los Países Bajos en el mes de septiembre.

La serie entre Colombia y los Países Bajos se registrará, después de que el equipo europeo haya perdido en su enfrentamiento contra la India.

Sistema de juego Copa Davis

Según el reglamento de la Copa Davis, las 13 naciones que ganen las eliminatorias del Grupo Mundial se quedarán con el derecho de disputar los Qualifiers de 2027.

Por otro lado, los equipos perdedores se verán obligados a jugar Play-offs del Grupo Mundial I 2027.

Fechas de los enfrentamientos

Los duelos de la eliminatoria al Grupo Mundial I y Grupo Mundial II 2026 están programados para los días 18-19 o 9-20 de septiembre.

En estas mismas fechas se jugarán los duelos de segunda ronda en los Qualifiers, en donde los 14 equipos ganadores se unirán a Italia en la etapa final de la Copa Davis, que se llevará a cabo en Bolonia desde el 24 al 29 de noviembre.