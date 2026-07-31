Colombia ganó histórico oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia sumó una histórica medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tienen sede en Santo Domingo, República Dominicana, al conseguir el primer lugar en la modalidad de voleibol masculino.

El equipo nacional, dirigido por Paolo Montagnani, fue la gran sorpresa del torneo al superar a rivales de gran historia en este deporte como República Dominicana y puerto Rico.

Así fue el camino de Colombia para ganar oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El camino de la Selección Colombia masculina para ganar la medalla de oro en el voleibol masculino inició con un increíble invicto de tres victorias en la fase de grupos.

Los colombianos derrotaron en apretados compromisos a México y República Dominicana con marcador de 3-2 respectivamente. La fase de grupos la cerro Colombia con un contundente 3-0 sobre Surinam.

En la fase semifinal, el equipo colombiano dio una muestra de jerarquía al derrotar 3-2 con parciales 25-27, 25-19, 17-25, 25-19 y 15-12 a Cuba.

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En la gran final, Colombia protagonizó con Puerto Rico un vibrante partido que se definió en cinco sets.

Los dirigidos por Paolo Montagnani se impusieron 3-2 con parciales 25-20, 25-21, 17-25, 17-25 y 15-12.

De esta manera, la Selección Colombia conquistó su primera medalla de oro en la historia del voleibol masculino en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y deja atrás la plata conseguida en Barranquilla 2018, la cual había sido la mejor actuación.

Las grandes figuras de Colombia durante el torneo fueron Miguel Ángel Amaranto, Heider Banguera y Daniel Aponza.

Cómo está Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación colombiana ocupa la segunda posición del medallero general en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 42 oros, 48 platas y 28 bronces para un total de 118 preseas.

México lidera el medallero con 80 oros, 57 platas y 44 bronces.