Colombia ganó más oros en los Juegos Centroamericanos 2026: tabla de medallería - jueves 30 de julio

Colombia firmó otra jornada destacada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al sumar nuevas medallas de oro y mantenerse en el segundo lugar de la tabla general, solo por detrás de México.

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La jornada de este jueves para Colombia en los Centroamericanos

La delegación nacional celebró un nuevo título en el ciclismo de pista gracias a Lina Hernández y Elizabeth Castaño, quienes se impusieron en la prueba de Madison para seguir ampliando la cosecha dorada del país.

Más tarde llegaron nuevas alegrías desde el BMX Racing. Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro en la rama femenina, mientras que Sharid Fayad obtuvo la plata. En la prueba masculina, Diego Arboleda y Carlos Ramírez también aportaron preseas para Colombia.

Con estos resultados, la delegación colombiana alcanzó las 116 medallas en las justas: 41 de oro, 47 de plata y 28 de bronce, consolidándose como la principal perseguidora de México.

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Medallero de los Centroamericanos 2026

El medallero general sigue encabezado por México, que acumula 79 medallas de oro y 180 preseas en total. Colombia ocupa el segundo lugar, seguida por Cuba, que registra 16 oros y 56 medallas; Venezuela es cuarta con 13 oros y 80 preseas, mientras que Guatemala completa el top cinco con 10 oros y 41 medallas.

Uno de los movimientos más importantes de la jornada se produjo precisamente gracias a Guatemala, que encontró en el tiro con escopeta una actuación decisiva para escalar posiciones en la clasificación.

Fernando Brol Cárdenas y Adriana Ruano Oliva conquistaron el oro en la modalidad mixta de fosa, mientras que Ana Soto Abril y Jean Pierre Brol Cárdenas se quedaron con la plata, resultados que permitieron a su país superar a República Dominicana en el medallero.

República Dominicana descendió una posición pese a su destacada actuación en deportes como judo, taekwondo y esquí náutico. Guatemala, que en la edición anterior compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports por la suspensión de su Comité Olímpico Nacional, ahora figura entre las cinco mejores delegaciones de los Juegos.