Colombia ganó oro y plata en el Panamericano de Gimnasia Artística

La gimnasia artística colombiana vivió una jornada histórica este viernes en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2026. Los jóvenes Camilo Vera y Ángel Barajas firmaron un espectacular 1-2 en el concurso completo masculino y dejaron a Colombia en lo más alto del continente.

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Así fue la participación de Barajas y Vera este viernes en el Panamericanos

Vera se quedó con la medalla de oro tras sumar 81.265 puntos luego de su presentación en arzones, anillas, suelo, salto, paralelas y barra. Por su parte, Barajas obtuvo la medalla de plata con una puntuación total de 80.765 unidades.

El podio lo completó el estadounidense Yul Moldauer, quien alcanzó 78.865 puntos. Más atrás terminaron los canadienses René Cournoyer y Xavier Olasz, cuarto y quinto respectivamente.

El resultado confirma el enorme presente de la nueva generación de gimnastas colombianos. Tanto Vera como Barajas, ambos de apenas 19 años, lograron subir a lo más alto del podio en su primera participación en un Campeonato Panamericano de categoría adulta.

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Así llegaron Barajas y Vera a la competencia

Ángel Barajas llegó a la competencia como uno de los grandes favoritos. De hecho, lideró buena parte del concurso y parecía encaminado al título luego de registrar la mejor puntuación en las paralelas, aparato en el que obtuvo 14.100 puntos gracias a una rutina de alta dificultad.

Sin embargo, en la prueba de barra, la última de la jornada, sufrió una caída en uno de sus intentos y tuvo problemas en la salida. Esa situación le hizo perder valiosos puntos y terminó cediendo el liderato cuando parecía tener asegurada la medalla de oro.

Quien aprovechó la oportunidad fue Camilo Vera. El colombiano cerró su participación con una brillante rutina en barra, aparato en el que consiguió 14.200 puntos, la mejor calificación de la prueba y una de las más altas de toda la competencia.

Vera ya había dado muestras de su talento en los Juegos Panamericanos Junior de 2025, donde conquistó tres medallas de oro. Barajas, por su parte, llegó a Río respaldado por los dos títulos mundiales juveniles obtenidos en 2023, ratificando ahora su calidad en la élite continental.

El éxito colombiano en Río se suma además a la medalla de plata conseguida por el equipo masculino en la competencia por selecciones, resultado que aseguró la clasificación al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam 2026. Allí, Colombia buscará seguir consolidándose entre las potencias emergentes del continente y acercarse al sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.