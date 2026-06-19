Mundial 2026: definida la segunda selección clasificada a 16avos. de final

La Selección de Estados Unidos se convirtió este viernes 19 de junio en la segunda clasificada a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 2-0 a Australia en Seattle y aseguró su presencia en la siguiente ronda con una fecha de anticipación.

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El equipo norteamericano llegó a seis puntos de seis posibles y se mantuvo como líder del grupo D. De esta manera, siguió los pasos de México, que horas antes se había convertido en la primera selección en asegurar matemáticamente su clasificación.

Resumen de Estados Unidos vs Australia

Estados Unidos encaminó el triunfo desde muy temprano. Apenas al minuto 11, Cameron Burgess envió el balón a su propia portería cuando intentaba rechazar un centro peligroso de Folarin Balogun, decretando el 1-0 parcial.

Los estadounidenses mantuvieron el control del compromiso y ampliaron la diferencia antes del descanso. Al minuto 42, Alex Freeman apareció dentro del área para conectar de cabeza un rebote y establecer el 2-0 definitivo.

Australia intentó reaccionar en la segunda mitad, pero encontró pocos espacios ante una defensa estadounidense bien organizada. Su ocasión más clara llegó sobre el minuto 86, cuando Jason Geria probó suerte dentro del área, aunque la zaga local logró despejar el peligro.

La victoria tomó aún más relevancia para el conjunto anfitrión porque consiguió el objetivo sin contar con Christian Pulisic. El atacante del Milan no estuvo disponible debido a molestias en uno de sus gemelos, lesión que ya había condicionado su participación en el debut.

Con este resultado, Estados Unidos suma seis unidades y se mantiene invicto tras haber goleado 4-1 a Paraguay en la primera fecha. Australia, por su parte, se quedó con tres puntos y aún conserva opciones de avanzar a la siguiente fase.

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Ahora, el panorama del grupo D dependerá también del resultado entre Turquía y Paraguay. Si los turcos no consiguen la victoria, el seleccionado estadounidense asegurará además el primer lugar de la zona antes de disputar la última jornada.

Estados Unidos confirmó así su gran inicio en la Copa del Mundo y se instaló entre los primeros equipos clasificados a los dieciseisavos de final. Con Mauricio Pochettino al mando, el conjunto norteamericano ratifica su candidatura para ser protagonista en el Mundial que organiza junto a México y Canadá.