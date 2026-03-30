Colombia lo ganó todo en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Golf

La Selección Colombia de golf firmó una actuación histórica en el Campeonato Sudamericano Juvenil disputado en Chile entre el 23 y el 29 de marzo, logrando un pleno absoluto al quedarse con los títulos en las cinco categorías en competencia.

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El certamen, que reunió a los mejores exponentes juveniles del continente, confirmó el dominio colombiano en la región, ratificando el buen momento de este deporte en el país y el proceso formativo que se viene consolidando en los últimos años.

Gracias a estos resultados, Colombia aseguró además su clasificación a la Toyota Junior World Golf Cup, certamen que se disputará en Japón y que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo.

Balance de Colombia en el Campeonato Sudamericano Juvenil

En la rama femenina por equipos, el trío conformado por María Isabella Errichetto, Luciana Medina y Valeria Rubio se quedó con el primer lugar tras firmar un acumulado de -1, superando a las delegaciones de Chile y Brasil.

A nivel individual, la gran figura fue María Isabella Errichetto, quien se consagró campeona con un total de -2 en el campeonato. El podio lo completaron Luciana Medina, también de Colombia, en la segunda posición, y la chilena Colomba Vassallo en el tercer lugar.

Por su parte, en la competencia masculina por equipos, Colombia también se quedó con el título gracias a la actuación de Samuel González, Tomás Restrepo y Martín Ramírez, quienes firmaron un total de -3 para imponerse sobre Argentina y Chile.

En la clasificación individual masculina, Samuel González ratificó su gran semana y se consagró campeón sudamericano con un acumulado de -2, superando a representantes de Chile y Venezuela.

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El dominio colombiano se extendió también a la categoría de equipos mixtos, donde Samuel González y Luciana Medina se quedaron con el primer lugar, mientras que Tomás Restrepo y María Isabella Errichetto aseguraron el segundo puesto, completando así otra destacada actuación nacional.

De esta manera, Colombia no solo reafirma su condición de potencia en el golf juvenil sudamericano, sino que proyecta una nueva generación de talentos con capacidad de competir a nivel internacional, ahora con la mira puesta en el reto que representará el Mundial en Japón.